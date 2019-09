PARTE DO TETO DA GERÊNCIA DE JORNALISMO DA TV APERIPÊ DESABA EM ARACAJU

07/09/19 - 07:39:33

Os problemas nos prédios públicos do estado de Sergipe continuam preocupando, principalmente os servidores. Recentemente, parte do teto do comando geral da polícia militar desabou e por conta disso, acabou sendo interdito.

Nesta sexta-feira (06) mais um prédio público apresentou problemas nas estruturas e provocou um grande susto para os servidores que se encontravam no local.

Desta vez, o caso foi registrado na gerência de jornalismo da TV Aperipê, emissora do governo do Estado de Sergipe, quando parte do teto desabou. Ninguém se feriu e o prédio foi evacuado após o susto.

Foto redes sociais