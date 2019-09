CONFIANÇA EMPATA EM 1 A 1 COM YPIRANGA E CONQUISTA ACESSO PARA SÉRIE B

08/09/19 - 06:56:14

O feriado da independência ficará marcado pra sempre na história da Associação Desportiva Confiança. Foi na tarde e noite do dia sete de setembro de 2019, que o time proletário conquistou o acesso inédito para o Campeonato Brasileiro da Série B.

O clube sergipano tinha a vantagem de jogar pelo empate para garantir o acesso e assim fez. Em um jogo muito difícil e disputado no meio de campo a equipe do Ypiranga abriu o placar ainda no primeiro tempo. O gol saiu aos 19 minutos com o atacante Paulinho.

No segundo tempo, o time proletário voltou melhor e dominou as ações. O goleiro Devit foi um dos destaques da partida. Mas, o gol que deu o acesso do Confiança saiu aos 39 minutos. Após cobrança de escanteio do meia Felipe Lima o atacante Renan Gorne de cabeça empatou a partida. Final de jogo, Ypiranga 1×1 Confiança.

Com esse empate, além do acesso para a Série B do Brasileirão, o Confiança se classificou para as semi finais da Série C e aguarda o vencedor de Sampaio Corrêa e São José. A Federação Sergipana de Futebol (FSF) parabeniza o seu filiado pelo acesso para o Campeonato Brasileiro da Série B. Durante toda a competição a FSF sempre apoio e continuará apoiando o seu filiado.

Federação Sergipana de Futebol

Foto: Jornal Bom Dia