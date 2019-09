Desfile Cívico-Militar contou com a presença de grande público na avenida

O tema de 2019 enalteceu a união entre Estado e municípios através do Alfabetizar pra Valer – Pacto Sergipano pela Alfabetização na Idade Certa

Por Ítalo Marcos

As comemorações do 197 ano da Independência do Brasil tiveram início às 8h, na avenida Barão de Maruim, em Aracaju, com a presença de autoridades civis e militares, que prestigiaram o evento. A abertura da solenidade foi com o tradicional hasteamento das bandeiras. Ao som do Hino Nacional Brasileiro executado pela Banda do Corpo de Bombeiros, foram hasteadas as bandeiras do Brasil, pelo governador Belivaldo Chagas; do Mercosul, pelo comandante do 28 Batalhão de Caçadores de Sergipe, tenente-coronel José Fernandes Carneiro dos Santos Filho; de Sergipe pelo presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo; e de Aracaju, velo vereador Gonzaga.

As autoridades ficaram dispostas no palanque oficial, de onde observaram todo o desfile cívico, militar e estudantil. O governador Belivaldo Chagas ressaltou que esse é um momento em que aflora o sentimento de patriotismo nos cidadãos brasileiros. “Aqui em Sergipe tem sido uma praxe as famílias se dirigirem à avenida Barão de Maruim desde cedo, apaixonadas pelo desfile militar, mas também com atenção total às escolas públicas estaduais. É um momento para despertar a cidadania e o amor à Pátria. A Seduc aproveita esse ano para trazer um tema tão importante para todos nós, que é o ‘Alfabetizar pra Valer’, dentro desse Pacto Sergipano pela Alfabetização, por uma melhor educação no estado de Sergipe”, afirmou.

O secretário de estado da Educação, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, ressaltou o patriotismo e destacou que o civismo estudantil também se fez presente na avenida com a representação das escolas públicas e particulares, este ano através de 16 escolas da rede estadual, três escolas da particular e da federal. “O tema Alfabetizar pra Vale é levado para a avenida no momento em que a população se faz presente juntamente com o civismo e o patriotismo”, disse.

Amor à pátria

No palanque oficial, militares e autoridades comemoraram mais um ano de Independência do Brasil reafirmando que essa é uma data especial para celebrar o amor à pátria.

Para o capitão de Fragata Guilherme Conti Padão, “essa é uma data importante tanto para as forças armadas quanto para a sociedade civil, pois é um momento de pensar o país, o patrimônio, nossa soberania, de tal forma que todo povo junto tenha esse sentimento de amor à pátria”.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Inácio Krauss, também esteve presente, destacado a importância dessa data. “A gente comemora a Independência do Brasil, mas é também um dia de reflexão sobre o que está acontecendo no presente, e para pensar no futuro, para que tenhamos a verdadeira independência política e econômica que seja seguida nos ditames da nossa Constituição”, disse.

O comandante do 28 Batalhão de Caçadores de Sergipe, tenente-coronel Carneiro, afirmou que “o 7 de setembro é a data magna, quanto relembra todos os vultos históricos que combateram para conquistar a independência, deixando como legado um país grandioso e que ainda tem um futuro brilhante pela frente”.

A mesma opinião foi compartilhada pelo capitão André Marcelo da Silva, comandante do destacamento aéreo de Aracaju, que afirmou ser necessário ter em vista dois focos principais. “Primeiro, relembrar o sacrifício de patrícios nossos, que lá atrás vislumbraram uma nova nação, sacrificando suas vidas e seus sonhos pessoais para estabelecerem isso. Em segundo lugar, fazer com que essa semente não saia de nós. Quando desenvolvemos uma área educacional forte em uma cidade, estamos mantendo a sua independência e permitindo que novas gerações tenham um lugar para ficar”, declarou.

Desfile

Após o hasteamento das bandeiras, teve início o tradicional desfile, começando pela parada militar a pé, com o destacamento da Marinha do Brasil, seguido do 28 Batalhão de Caçadores, Destacamento do Controle do Espaço Aéreo de Aracaju, Corpo de Bombeiro Militar de Sergipe e Polícia Civil do Estado de Sergipe.

Em seguida foi a vez do desfile motorizado e dos hipomóveis. Os homens e mulheres da área militar desfilaram pela avenida Barão de Maruim marchando e fazendo demonstrações das suas habilidades, arrancando aplausos do público presente.

