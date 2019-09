MORRE NO HOSPITAL SÃO LUCAS O EX-DEPUTADO E EX-PREFEITO ROSENDO RIBEIRO, RIBEIRINHO

08/09/19 - 07:13:30

Morreu no inicio da manhã deste domingo (08), no Hospital São Lucas em Aracaju, o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Lagarto, Rosendo Ribeiro, o Ribeirinho, como era conhecido.

Ribeirinho era portador do mal de Parkinson e nos últimos dias sua saúde acabou se agravando.

O corpo de Ribeirinho será velado na Assembleia Legislativa hoje das 10 às 17 horas e em seguida será levado para Lagarto onde continuará sendo velado em sua residência na praça da matriz.

O sepultamento está marcado para as 10 horas desta segunda-feira (09) no cemitério Senhor do Bonfim .