POLÍCIA INVESTIGA MORTES DURANTE OPERAÇÃO NO COMPLEXO DA MARÉ

Delegacia busca testemunhas que possam auxiliar no inquérito

Um dos mortos foi Pedro Sousa, baleado dentro de casa. A outra vítima foi o jovem Lucas Rodrigues Melo. De acordo com a Polícia Civil, a delegacia busca testemunhas e imagens que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias das mortes.

A PM não se pronunciou sobre as mortes. Por meio de nota, a corporação informou que o Comando de Operações Especiais entrou na comunidade para apoiar uma operação da Polícia Federal para fechar uma rádio clandestina e reprimir o tráfico de drogas e o roubo de cargas.

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse hoje (7), durante o desfile da Independência, que as mortes serão investigadas como todas as outras.

“Nós não temos bandido de estimação. Quem quer que seja que possa ter causado a morte vai ser investigado e punido. Todas as pessoas que têm sofrido com a violência estão tendo atendimento do estado.”

Ainda de acordo com a PM, três pessoas foram presas e duas armas foram apreendidas durante a operação no Complexo da Maré. Também foram encontrados 200 quilos de maconha e 500 munições de calibre .40.

Vila Kennedy

Na última terça-feira (3), outra pessoa foi morta durante operação policial na comunidade da Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro. O pedreiro José Baía trabalhava em uma laje da comunidade quando foi baleado. A Polícia Civil informou que fará a reconstituição do crime.