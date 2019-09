PREFEITURA DE SÃO CRISTÓVÃO ABRE CONCURSO PÚBLICO PARA 27 VAGAS DE PROFESSOR

08/09/19 - 06:56:26

Já está publicado o edital com as regras para a participação no concurso público que oferece 27 vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação de Sergipe. O valor da remuneração é de R$ 2.183,71 para 160 horas-trabalho mensal.

As oportunidades são para a Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e também para as disciplinas de Arte, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Matemática e Português. Para concorrer no certame, é necessário diploma e (ou) certificado de registro no órgão competente, devidamente registrado, obtido em nível superior, em curso de licenciatura plena no cargo desejado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, além de idade mínima de 18 anos completos na data da posse.

Os interessados em participar da seleção devem realizar a inscrição pelo site do certame entre os dias 3 e 23 de setembro. A taxa é de R$ 110,00.

Os inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas, previstas para 24 de novembro, e avaliação de títulos. Todas as etapas do concurso público bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência serão realizadas na cidade de São Cristóvão/SE.

SERVIÇO

Concurso público: Prefeitura de São Cristóvão (SE)

Cargo: Professor de Educação Básica

Vagas: 27 e formação de cadastro de reserva

Remuneração: R$ 2.183,71

Inscrições: entre 3 e 23 de setembro

Taxa: R$ 110,00

Prova objetiva: 24 de novembro

CONTATO

Outras informações no site ou na Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, de segunda a sexta, das 8h às 19h – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cebraspe – (61) 3448 0100.

Fonte: Cebraspe