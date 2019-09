AMESE OFICIA MPF SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS PARA AS INSTALAÇÕES DA ANTIGA RFFSA

09/09/19 - 04:42:39

A Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese) oficiou na última sexta-feira (06) o Ministério Público Federal em Sergipe, na figura do seu Procurador Geral, para que sejam tomadas as medidas urgentes e necessárias para prevenir e evitar a deterioração da antiga estação da RFFSA (estação da Leste do Brasil), no bairro Siqueira Campos.

O presidente da AMESE, Sargento Jorge Vieira, esteve esta semana na antiga estação da Leste e flagrou, naquela localidade, pessoas consumindo drogas, furtando objetos e material de construção e focos de eventual reprodução de insetos danosos à saúde pública.

“A situação deste patrimônio público federal é lastimável. Vários criminosos estão se escondendo aqui nessas instalações ou se utilizando das mesmas para ocultarem seus delitos. A cada dia alguém vem aqui e retira telhas, fiação elétrica. Há usuários de drogas frequentando o local. Isso tudo prejudica a segurança pública e, também, é caso de saúde pública. Esperamos que o Ministério Público aponte uma solução viável para o caso.”, pontou o presidente da AMESE.

Ascom Amese