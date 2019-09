Aracaju teve 30% mais visitantes em junho, aponta estudo do Expedia Group

09/09/19 - 06:50:39

Capital do menor estado nordestino, Aracaju teve uma taxa de crescimento da demanda turística no último mês de junho superior a 30%, em relação ao mesmo mês de 2018. O dado é de um estudo feito pelo Expedia Group, que mostrou, ainda, haver uma antecedência média de 25 dias na procura pelo destino por parte dos turistas. Já o tempo médio de permanência na capital sergipana, segundo o levantamento, foi de três dias.

Essa é a primeira vez que o Expedia Group avalia a demanda de viagens para o Nordeste, no período dos festejos juninos. Atuante em mais de 70 países, o Expedia recebe em suas plataformas mais de 750 milhões de visitas mensais para programar viagens e conta com cerca de 1,1 milhão de propriedades cadastradas. No período analisado, os viajantes domésticos representaram 83% da demanda total, enquanto os estrangeiros responderam por 17% da demanda.

Para o secretário municipal da Indústria, Comércio e Turismo de Aracaju, Marlysson Talluano Magalhães de Souza, os dados da pesquisa refletem as que desenvolvidas pela atual gestão municipal, como a realização do Forró Caju, um atrativo de identidade cultural de grande porte, além de ações de receptivo que a Secretaria realiza.

“No mês de junho, nossas equipes vão ao Aeroporto e ao Terminal Rodoviário para receber os turistas com trio pé de serra e casal de dançarinos. Um diferencial que encanta quem chega. Também tem a Marinete do Forró o ano todo levando turistas em passeios pela cidade, além de feiras e eventos que estamos participando fora do Estado para divulgação do Destino Aracaju”, justifica Marlysson Talluano.

O secretário também destaca as capacitações para qualificação dos trabalhadores, a segurança, limpeza e organização da cidade como contributos para a atração de cada vez mais turistas. “São ações de nossa gestão, que, somadas, fazem com que os turistas voltem para suas cidades contando para o vizinho e para o colega de trabalho como foram bem tratados aqui e como o período junino é bacana. Isso tem efeito multiplicador nos anos seguintes, com mais turistas visitando a gente”, afirma.

“As festas juninas são um ótimo exemplo de como mercados turísticos considerados secundários mostram sua força em períodos específicos. O desempenho do Nordeste em junho é um sinal de que hoteleiros desses mercados precisam estar preparados para usar a tecnologia a seu favor nessas ocasiões, maximizando os ganhos possíveis com esse fluxo de viajantes”, aponta Marcos Swarowski, diretor Sênior de Gestão de Mercado para a América do Sul do Expedia Group.

Foto Sérgio Silva