Campo do Brito recebe título de Capital Sergipana de Mountain Bike

09/09/19 - 16:42:47

O prefeito de Campo do Brito, Marcell Moade Ribeiro Souza, esteve na tarde desta segunda-feira, 9, na Casa Legislativa de Sergipe para agradecer ao presidente da Alese, deputado Luciano Bispo (MDB) por Campo do Brito ter recebido o Título Parlamentar de Capital Sergipana de Mountain Bike Bike. O deputado Luciano Bispo foi o autor do Projeto de Lei Ordinária de nº128/2019, que foi votado por unanimidade no último dia 4 de setembro pelos deputados.

O prefeito Marcell compareceu ao gabinete da presidência junto ao presidente da Federação Sergipana de Ciclismo, Jairo Vieira Dantas, e a integrantes do Brito Bike Clube. Segundo o prefeito, o título recebido irá fortalecer a região “O título trará incentivo à prática do esporte na cidade, e possibilitará o fomento de atividades esportivas. Já estamos pleiteando, junto à Federação Sergipana de Montan Bike, a realização de um Campeonato Nordeste de Mountain Bike em Campo do Brito”, comemorou o prefeito.

Trilhão

Integrantes do Brito Bike Clube agradeceram ao presidente Luciano Bispo pelo reconhecimento.”Graças ao deputado Luciano recebemos esse título pela forte prática do esporte na cidade. Com a lei aprovada e publicada já podemos divulgar com louvor o título recebido, agora somos a Capital Sergipana de Mountain Bike”, disse José Fernandes, ciclista do clube. “Iremos realizar um trilhão nesse próximo domingo, dia 15. Cerca de mil pessoas, ciclistas ou não, participam do evento”, declarou Erenilza Andrade, ciclista e participante da organização do Trilhão Brito Bike Aventura.

Campeonato Nacional

O município de Campo do Brito, distante 65km da capital Aracaju, está localizado na região central do estado de Sergipe e possui uma formação geográfica e relevo privilegiados. De acordo com o presidente da Federação de Mountain Bike, as formações montanhosas e relevo da região favorecem a possibilidade de realização de grandes eventos nacionais. “A perspectiva é já realizar para o próximo ano, 2020, um campeonato nacional junto à Federação Sergipana de Ciclismo”, disse.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese