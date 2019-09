Corredor Cultural e Corredor Geek/Kpop serão mais uma atração na V Bienal do Livro

09/09/19 - 17:00:51

Está chegando a hora da maior feira literária de Sergipe e nesta 5ª edição, a Bienal do Livro de Itabaiana terá novidades que prometem conquistar o público. Como forma de atrair ainda mais amantes da cultura, literatura e artes, serão montadas duas novas estruturas: O Corredor Cultural e o Corredor Geek/Kpop. O evento acontece de 11 a 15 de setembro, no Shopping Peixoto, na cidade de Itabaiana.

Localizados nas entradas do shopping, os corredores serão espaços gratuitos destinados aos fomentadores de cada área para que exibam, comercializem e tirem dúvidas dos frequentadores do evento. O Corredor Cultural ficará localizado na entrada da frente do centro de compras, próximo a Tenda Cultural e da Praça dos Escritores. Já o corredor Geek/Kpop estará na entrada lateral, próximo a uma academia de ginástica.

Com a programação divulgada no site do evento ( www.bienaldolivroitabaiana/programacao ), o Corredor Cultural será destinado a exposição dos mais variados temas, a exemplo de artesanatos, pinturas, arte digital, esculturas, mostra de maquiagem, oficina de madalaterapia, cordéis, academias literárias, painéis contando a história de Itabaiana e lançamento de livros.

O Corredor Geek/Kpop será destinado para os apaixonados pelo mundo dos quadrinhos, onde poderão trocar experiências sobre os Mangás e HQs. Neste mesmo espaço, diversos Cosplays marcarão presença com suas caracterizações que beiram a perfeição. Quem quiser garantir uma lembrança ou comprar produtos diferenciados para aumentar sua coleção, o local também terá a presença de lojas que comercializarão canecas, revistas em quadrinhos, posters, cheveiros, broches e moedas.

Por Danilo Cardoso