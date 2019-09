Crianças do 17 de Março participam de clínica de Beach Tennis

09/09/19 - 06:34:35

Sol, areia, rede, raquete, bolinha e sorrisos. Sim, essa mistura existe e é proporcionada pela Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp) da Prefeitura de Aracaju à 14 meninos e meninas, entre 8 e 12 anos, do projeto Construindo Valores, do 17 de Março, que participaram da clínica de Beach Tennis nesta sexta, 6, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

“É um esporte que eu nem sabia que existia. Comecei a fazer e adorei. Quero continuar praticando, ensinar as minhas amigas e juntar a galera para jogar também. E, se Deus permitir, quero virar atleta profissional”, confidencia Évelin Camile Silva Barbosa, de 12 anos. Assim como Évelin, as outras crianças estão em férias das atividades escolares.

A clínica do Beach Tennis acontece paralelamente à segunda edição do Aracaju Beach Tennis Open, que ocorre até domingo, na Aruana. O Campeonato, realizado pela Federação Sergipana de Tênis (FST) em parceria com a Sejesp, conta com 18 categorias e mais de 100 atletas participando, inclusive, oriundos de outros estados, como Bahia, Alagoas e Pernambuco. “As categorias não possuem critérios de idade. São atletas mais maduros, muitos com mais de 30 anos”, observa André Spinola, conselheiro do FST.

“A parceria com a Prefeitura Municipal de Aracaju é excelente. Esse projeto social é fruto disso. O secretário Antônio Hora já nos garantiu que vamos incrementar esse projeto social para promover cada vez mais encontros com crianças, inserindo-as na tanto na prática do Tênis quanto do Beach Tennis”, continua André. O objetivo é trazer cada vez mais benefícios aos aracajuanos.

De acordo com o professor Guilherme Prata, um dos pioneiros no Brasil na categoria, o objetivo da clínica é passar para as crianças o primeiro contato com o esporte que acabou de completar, no mês de agosto, 10 anos de existência. “Trata-se de um esporte bem fácil de ser praticado. E este é o maior segredo desse esporte: com pouco tempo de ensinamento, já é possível jogar. Estou muito feliz em participar deste momento da vida dessas crianças”, revela Guilherme.

Não tem idade, sexo ou tipo corporal. O Beach Tennis é democrático e tem crescido exponencialmente no Brasil e no mundo.

