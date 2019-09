Curso livre de Massagem Tântrica acontece em Aracaju dias 14 e 15

Dentre as práticas do NeoTantra, provavelmente a massagem tântrica seja o recurso mais conhecido e menos compreendido. Isto se deve, em grande parte, ao fato de no ocidente comumente termos a dificuldade de entender que relacionamento nem sempre seja amoroso e de que sexualidade não queira dizer ato sexual. Para falar sobre o assunto haverá em Aracaju, nos dias 14 e 15 de setembro o curso livre de Massagem Tântrica, com Augusto Danish e Prem Ragini.

Logo, qualquer prática ou assunto que aborde o termo ‘sexualidade’, estará vedado ao estigma de dogma, algo que não possa ser abordado dentro de um contexto social. Contudo, o NeoTantra surge justamente de uma visão do Tantra, uma adaptação das práticas tântricas ao ocidente no momento presente.

A massagem tântrica surge então, como uma forma ágil de auto percepção, isto porque ela é composta pela tríade clássica do Tantra (respiração, som e movimento) com o propósito de fazer a energia vital (kundalini) ser movimentada em direção aos pontos de energia superiores.

Este é um processo de descobertas e, por assim dizer, meditativo. Até porque lidamos com o corpo sutil até chegarmos no toque físico, por assim dizer. Quando este processo acontece, dizemos termos atingido a supra consciência.

Contudo, no Curso Livre de Massagem Tântrica – que acontece nos dias 14 e 15 de setembro em Aracaju (SE), o objetivo é promover um primeiro encontro com o NeoTantra. Um encontro com o foco no bem-estar e com olhos voltados a uma nova perspectiva de vida apoiada na consciência de estarmos, de fato, vivendo com a consciência plena no momento presente.

Sábado e domingo (dias 14 e 15 de setembro) das 9h às 18h

