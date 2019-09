Em Brasília, vice-governadora participa do 18º Encontro Nacional dos Estudantes

09/09/19 - 11:18:43

Eliane Aquino compareceu ao segundo dia de evento, que reuniu centenas de estudandes brasileiros e latino-americanos para debater políticas públicas, trazendo discussões em termos urbanos e institucionais

A vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino, foi convidada a participar nesta sexta-feira, 06, no Auditório do Campus de Tecnologia da Universidade de Brasília (UNB), em Brasília, da mesa de exposição “Intersetorialidade e Políticas Públicas”, do 18º Encontro Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas (ENECAP). O ENECAP faz parte de um movimento nacional que une alunos, egressos, professores, profissionais e demais atores ligados ao estudo do Estado, vocacionados com uma gestão qualificada que resulte em um país mais democrático.

A proposta do ENECAP é criar novos espaços de troca e construção de conhecimentos coletivos e individuais, nos quais os atores discutam ideias e soluções propostas para a melhoria do setor público brasileiro e suas interfaces, assim como pensar, discutir e propor soluções para a qualificação da política e da máquina pública.

De acordo com a vice-governadora Eliane Aquino, uma arena de dicussão sobre promoção de políticas públicas de forma intersetorial é muito importante para a construção de projetos que dialoguem principalmente com a população que mais necessita do Estado e com a manuteção da democracia. “Para mim é uma honra estar discutindo sobre intersetorialidade e políticas públicas com estudantes das áreas, porque acredito que a educação é primordial no processo de estruturação de ações interseroriais. Mas não só a educação, é preciso um conhecimento de causa, entender que o Brasil tem uma imensa dívida com a população negra, por exemplo, e que para que esse grupo passe a caminhar em pés de igualdade com os não negros são necessárias ações interseccionais, que promovam equidade, que entendam os indivíduos de forma plural, fazendo os recortes necessários. Se além de negra, é mulher, moradora das periferias e LGBTQI+”, explica.

Para o coordenador geral do evento, Matheus Assis, o ENECAP 2019 é um importante instrumento para o fomento da democracia. “O ENECAP 2019 trás como tema: ‘Arenas Públicas: conexões e espaços em disputa’ ou seja, o Encontro se propõe a ser um grande palco para o debate entre diversos grupos da sociedade. É a primeira vez que nas mesas do ENECAP que encontramos um governador e um morador de rua, um professor de cursinho popular e uma secretaria de estado. Acreditamos que só por meio das conexões e da empatia o Campo de Públicas possa contribuir para um Brasil mais democrático e menos desigual”.

O Campo de Públicas é uma nomenclatura dada por profissionais para denominar os cursos de graduação nas áreas de Administração Pública, Gestão Pública, Ciências do Estado Gestão de Políticas Públicas e Gestão Social e Política Públicas.

Fonte e foto ASN