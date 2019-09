FIM DE SEMANA TEVE CINCO ATENDIMENTOS A MENORES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL

09/09/19 - 14:04:20

É importante que a vítima procure atendimento nas primeiras 72h, mesmo que não tenha passado pela delegacia.

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), unidade gerenciada pela Secretaria do Estado da Saúde (SES), referência estadual no atendimento às Vítimas de Violência Sexual contabilizou de 6 a 8 de setembro, realizou cinco atendimentos a menores do sexo feminino. A MNSL presta o atendimento humanizado, através de uma equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, auxiliares de enfermagem e assistentes sociais durante seis meses. É importante que a vítima procure atendimento nas primeiras 72h, mesmo que não tenha passado pela delegacia.

Somente de janeiro a agosto de 2019, foram 703 atendimentos a vítimas de violência sexual, sendo destes, 134 a menor de idade e 41 a maior de idade, e 528 consultas médicas de retorno. É o que aponta a estatística divulgada nesta segunda-feira, 9. O telefone de contato para o Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual da MNSL é (79) 3225-8679.

A Coordenadora do Pronto Socorro da MNSL, Lourivânia Prado, informou que o serviço funciona 24h de domingo a domingo. “A vítima deve procurar atendimento nas primeiras 72 horas, já que até esse prazo conseguimos realizar todas as medidas preventivas para evitar doenças sexualmente transmissíveis ou gravidez indesejada. Para isso damos a pílula do dia seguinte, o coquetel retroviral do HIV e das hepatites”, alertou a coordenadora.

A MNSL, assim como todas as instituições inseridas no Sistema Único de Saúde (SUS), funciona no regime de porta aberta, prestando assistência a todas as pacientes de alto risco que dão entrada na maternidade, incluindo gestantes que vêm de outros Estados, A Nossa Senhora de Lourdes fica localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 5.700.

Foto SES