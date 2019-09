Governo de Sergipe divulga resultado V Festival Sergipano de Artes Cênicas

O evento será realizado na capital e interior

O Governo do Estado, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe, divulga o resultado dos selecionados no edital do V Festival Sergipano de Artes Cênicas. Realizado com recursos do Ministério da Cidadania, por meio do Fundo Nacional de Cultura (FNC), o evento engloba dois outros festivais que antes aconteciam separadamente: o Festival Sergipano de Teatro e Festival de Dança. Além de apoiar o artista, incentiva a formação de plateia, atingindo diversos gostos e faixas etárias e levando diferentes expressões artísticas e culturais ao público.

Além de Aracaju, onde terá apresentações em diversos pontos da cidade, a exemplo dos teatros, das praças, asilos, casas de acolhimento a crianças e idosos, o Festival também chegará aos municípios sergipanos.

Confira aqui o resultado dos selecionados no Festival de Artes Cênicas .

Fonte e foto ASN