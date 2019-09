Hospital de Cirurgia promove ações da Campanha Setembro Amarelo

09/09/19 - 12:59:34

Setembro é o mês dedicado à prevenção do suicídio. E, dentro da Campanha Setembro Amarelo, o Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Hospital de Cirurgia, em parceira com a equipe de Psicólogos da instituição, preparou uma programação que será realizada ao longo deste mês. As ações envolvem palestras ministradas por especialistas e momentos de vivência para os colaboradores do Hospital.

Confira as datas e horários da programação:

Dia 10.09.19 (Terça-feira)

MANHÃ

8h30 – Abertura com Márcia Guimarães (Interventora Judicial do Hospital de Cirurgia)

09h – Palestra: Como reconhecer comportamentos suicidas – Dr. Antônio S. L. Júnior (Médico Psiquiatra)

09h40 – Coffee Break

10h30 – Palestra: Quebra de mitos e tabus em relação ao suicídio – Kalyane Oliveira de Sousa (Doutoranda e Mestre em Psicologia, Especialista em saúde coletiva)

11h – Vivência

TARDE

14h30 – Abertura com a Enfermeira Edna Bispo (Coordenadora do NEP/FBHC)

15h – Palestra: Como reconhecer comportamentos suicidas – Lorena Lima Assis (Psicóloga clínica)

15h40: Coffee Break

16h20 – Palestra: Quebra de mitos e tabus em relação ao suicídio – Lorena Lima Assis (Psicóloga clínica)

17h – Vivência

NOITE

19h30 – Abertura com a Enfermeira Edna Bispo (Coordenadora do NEP/FBHC)

20h – Palestra: Como reconhecer comportamentos suicidas – Gladson Lima Silva (Psicólogo – Pós Graduando em Psicologia Escolar e Educacional)

20h40 – Coffee Break

21h20 – Palestra: Quebra de mitos e tabus em relação ao suicídio – Milla Kaliane Rocha (Especialista em Terapia cognitivo-comportamental)

22h – Vivência

Dia 19.09.19 (Quinta-Feira)

NOITE

20h – Palestra: Rompendo o silêncio na Enfermagem “Falar sempre será a melhor opção”- Claudia Soares da Silva (Psicóloga e Psicodramatista)

21h – Vivência

Dia 20.09.19 (Sexta-Feira)

MANHÃ

10h – Palestra: Rompendo o silêncio na enfermagem “Falar sempre será a melhor opção” – Lidiane dos Anjos Santos Andrade (Drª e Mestre em Psicologia pela PUC-SP)

10h40 – Vivência

TARDE

15h – Palestra: Rompendo o silêncio na enfermagem “Falar sempre será a melhor opção” – Igor Henrique Farias Santos (Psicólogo clínico, Mestrando em Psicologia pela UFS)

15h40 – Vivência

NOITE

20h – Palestra: Rompendo o silêncio na enfermagem “Falar sempre será a melhor opção” – Kayanne Liria Leal Barreto Harrisberger (Psicóloga – Especialista em Psicologia Hospitalar)

20h40 – Vivência

Dia 30.09.19 (Segunda-Feira)

MANHÃ

09h – Gestão das emoções para o encontro da real felicidade – Coach Mary Elainne

TARDE

15h – Palestra: O verdadeiro propósito da vida – Coach ­ Rubens Prado

Agradecimentos: Enfermeira Edna Bispo (Coordenadora do NEP/FBHC)

Por Regiane Sá