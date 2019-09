ITPS comemora 96 anos com entrega de medalha de incentivo à ciência e tecnologia

Solenidade também vai celebrar o aniversário de 22 anos de assinatura do convênio Inmetro/ITPS

O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) – autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) – vai celebrar na próxima quinta-feira, 12, a solenidade alusiva ao seu aniversário de 96 anos.

O evento, cujo tema é ‘Inovação em gestão e tecnologia a serviço de Sergipe’, contará com a entrega da obra de reforma do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) e da Gerência Executiva de Metrologia (Geremetro), inauguração da Central de Esterilização do ITPS e do Espaço Café com Ciência na Medida Certa, além da assinatura da ordem de serviço para execução da obra das instalações de combate a incêndio e dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas do prédio do ITPS.

Também haverá a concessão de Medalha de Incentivo à Ciência e Tecnologia ‘Professor Antônio Tavares de Bragança’ às personalidades e instituições/empresas que contribuíram para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no estado. Entre os homenageados estão: Governo de Sergipe, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Embrapa Tabuleiros Costeiros, Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade Tiradentes (Unit) e Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec-SE). Também serão agraciadas as seguintes pessoas: José Ricardo de Santana, doutor em Economia; Marcos Wandir Nery Lobão, doutor em Engenharia Industrial; José do Patrocínio Hora Alves, doutor em Química.

A solenidade de aniversário do ITPS também vai celebrar a assinatura do convênio Inmetro/ITPS, que completa em 2019, 22 anos. Foi por meio desta parceria que o ITPS tornou-se órgão delegado do Inmetro e passou a exercer em Sergipe as atividades de verificações em instrumentos de medição, fiscalização da conformidade dos produtos e controle da exatidão das indicações quantitativas dos produtos pré-embalados.

Sobre o ITPS

O ITPS é uma autarquia especial vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), que tem como atividades principais a execução de serviços tecnológicos especializados, sob a forma de ensaios e análises em água, solo, tecidos foliares, alimentos, fertilizantes, calcário, resíduos industriais, atendendo à demanda de cidadãos em geral, assim como de pequenos e grandes produtores rurais, empresas e indústrias de todos os portes. A instituição também é destaque na área de pesquisas, sendo importante instrumento para a execução das políticas públicas de desenvolvimento das áreas de ciência, tecnologia e inovação em Sergipe.

O ITPS integra, através de convênio com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ-I), e atua em todos os municípios de Sergipe, fazendo verificações e fiscalizações de instrumentos de medir (taxímetros, bombas de combustíveis, balanças, medidores de pressão arterial, medidores de velocidade, hidrômetros, etc.), perícia metrológica em produtos pré-embalados (arroz, feijão, macarrão, congelados, materiais escolares, entre outros) e avaliação da conformidade em centenas de produtos para verificação do atendimento aos critérios e normas técnicas (material elétrico, pneus, eletrodomésticos, brinquedos, produtos têxteis, etc).

