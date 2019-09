JOÃO DANIEL E JEFERSON LIMA SÃO ELEITOS PRESIDENTES DO DIRETÓRIOS DO PT EM SERGIPE

09/09/19 - 16:27:27

Os filiados ao Partido dos Trabalhadores (PT) participaram no domingo (08), das eleições internas do partido em todo o país para escolher o novo presidente nacional e os presidentes dos diretórios estaduais e municipais do partido.

Em Sergipe, disputou o comando do diretório estadual o deputado federal João Daniel e Rubens Marques (Professor Dudu). João Daniel conseguiu 636 votos contra 63 votos de Rubens Marques.

Já o atual presidente do diretório em Aracaju, Jeferson Lima, foi reeleito com 612 votos enquanto José Correia Neto teve 77 votos.

Foto rede social do deputado João Daniel