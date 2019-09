ARACAJU: JOVEM É PRESO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE NO BAIRRO CIDADE NOVA

09/09/19 - 09:34:03

O condutor não possuía CNH e dirigia com o licenciamento do veículo vencido

Policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam no sábado (07) um jovem por embriaguez ao volante no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Aracaju.

O condutor transitava em uma motocicleta nas imediações, quando foi abordado por uma equipe do Getam. Thassio Ruan de Menezes, de 23 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que constatou nível de teor alcoólico acima do permitido.

Os policiais ainda constataram que Thassio não possuía CNH e dirigia com o licenciamento do veículo vencido. Além de cometer infração gravíssima de trânsito, ele ameaçou e tentou intimidar os agentes durante o flagrante.

Diante disso, o condutor e o veículo foram encaminhados à Central de Flagantes para a realização dos procedimentos cabíveis.

Informações e foto Ascom PM/SE