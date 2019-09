D. Maria do Carmo retira sua assinatura da CPI do Lava Toga

09/09/19 - 14:23:26

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, conseguiu convencer a senadora Maria do Carmo Alves, do seu partido, o DEM, a retirar o apoio à terceira tentativa de criação da CPI da Lava Toga.

Ela foi a única do partido a assinar o requerimento.

O senador Alessandro Vieira (Cidadania), autor da CPI, corre atrás de mais assinaturas para apresentar a proposta. Ao mesmo tempo, Davi continua entrando em contato com signatários para tentar novas baixas.

Com a retirada da assinatura de Maria do Carmo, do DEM, o requerimento que tenta pela terceira vez a CPI da Lava Toga deixou de ter as 27 assinaturas necessárias para ser protocolado.

O Antagonista apurou, porém, que Telmário Mota, do Pros, pode assinar o pedido em breve. O autor da CPI, Alessandro Vieira, está em busca de outros apoios.

Senadora equivocou-se -A assessoria da senadora Maria do Carmo, do DEM de Sergipe, enviou nota a O Antagonista em que confirma a informação publicada mais cedo de que ela retirou seu apoio à CPI da Lava Toga —

“A senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE) retirou sua assinatura em adesão à instalação da CPI da Lava Toga e considera que não é o momento de enfraquecimento das instituições democráticas, mas de concentração nas reformas essenciais, que estão tramitando no Congresso Nacional.

Para ela, o momento é de harmonia entre os poderes e a urgência das reformas dispensa animosidades e clima de retaliações. A senadora equivocou-se quanto ao objetivo da CPI, quando da abordagem para a adesão, e está sendo coerente com a posição de distanciamento que tomou na primeira tentativa de instalação da mesma CPI.

Ela esclarece que o Presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, não pediu que retirasse sua assinatura, mas que esse distanciamento é uma posição adotada por todos os parlamentares da legenda, cujo foco principal está nas reformas.”