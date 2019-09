PM PRENDE EM FLAGRANTE INDIVÍDUO FURTANDO VEÍCULO NO PONTO NOVO

09/09/19 - 05:08:57

Policiais militares da Força Tática/1°BPM, prenderam em flagrante neste domingo (08), um indivíduo furtando veículo no bairro Ponto Novo.

Durante rondas nessa região, os policiais do Tático receberam a denúncia via CIOSP de que um indivíduo tinha acabado de quebrar o vidro de veículo nas proximidades. Ao chegar ao local, o indivíduo foi encontrado subtraindo os bens dentro do veículo.

Diante do fato, foi dada voz de prisão e conduzido para delegacia para realizar os procedimentos de praxe.