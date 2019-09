PMs PRENDEM CIDADÃO POR RECEPTAÇÃO DE MOTOCICLETA NA CIDADE DE LAGARTO

09/09/19 - 04:51:12

Por volta do meio dia deste sábado (07), Policiais Militares do 7º Batalhão, flagraram, após diligências, o cidadão Alexandre Marlen dos Santos Monteiro, 18 anos, em uma motocicleta com chassi totalmente raspado.

Ao ser abordado pelos policiais, Alexandre não soube explicar a procedência do veículo, tentando ludibriar a guarnição, dizendo que seria proveniente de leilão.

Ele foi conduzido à delegacia de Lagarto, pelo crime de receptação.