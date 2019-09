Polícia Civil de Itaporanga D`Ajuda prende homem que fugia da Justiça

09/09/19 - 06:57:22

O indivíduo era procurado pela polícia há mais de 5 anos

Policiais civis da Delegacia de Itaporanga D’Ajuda, com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), prenderam nesta sexta-feira, 6, na capital sergipana, Claudemir de Jesus Pinheiro, 38 anos, vulgo “Fio” ou “Vitassay”. Ele era procurado pela polícia sergipana há mais de 5 anos pelo crime de tentativa de homicídio.

Segundo informações da polícia, a determinação judicial de prisão se deu em razão da participação do foragido nos crimes de homicídio tentado ocorridos no ano de 2014. Claudemir Pinheiro já foi conduzido ao Sistema Carcerário e aguardará o julgamento à disposição do Poder Judiciário do Estado de Sergipe.

A Polícia Civil ressalta a importância da colaboração popular por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte e foto assessoria