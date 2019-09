POTENCIAL TURÍSTICO DE SERGIPE SERÁ PROMOVIDO EM ESTADOS BRASILEIROS

Venha Sentir Sergipe é uma ação realizada pela Setur com recursos da Prodetur para aumentar a visibilidade do estado nos polos emissores de turistas.

Potencializar o destino turístico de Sergipe e atrair cada vez mais turistas para o estado é uma das prioridades do Governo, por meio da Secretaria do Estado de Turismo (Setur), pensando nisso, serão realizadas no mês de setembro, várias ações, em parceria com o Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur). O projeto que no período junino aportou na capital baiana, será realizado em outras capitais – Belo Horizonte, São Paulo, Brasília e mais uma vez em Salvador.

O objetivo é alcançar o público final em shoppings dessas capitais, a fim de fomentar a vontade de conhecer o que o estado tem de melhor, desde a culinária, passando pela arte, cultura, história, até as belezas naturais dos seus rios e praias. A ação começará a partir do dia 11 de setembro.

Os estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Bahia foram escolhidos por serem os maiores polos emissores de turistas para o Sergipe. “São cinco dias dentro de cada shopping, que são verdadeiras vitrines em seus estados, e neles nós vamos expor nosso artesanato, nossa tapioca e a nossa folheteria de divulgação. Vamos mostrar vídeos, sensibilizar as pessoas que passarem pelo estande para o destino Sergipe. Teremos trio pé-de-serra e em alguns locais teremos oficina de cordel e xilogravura. As rendeiras estarão confeccionando essas rendas ao vivo e teremos, também, ceramistas. Será um recorte de tudo que Sergipe tem a oferecer para quem visita nosso estado”, informa o secretário de Comunicação e Turismo, Sales Neto.

A assessora de turismo da Setur, Léa Duarte, afirma que a intenção é seduzir o turista. “É tipo um corpo a corpo, para tentar trazer essas pessoas para Sergipe. Mostramos aquilo que a gente tem de melhor, de mais bonito, de mais saboroso e realmente seduzimos o turista para que ele escolha Sergipe como seu destino nas próximas férias”, explica.

O projeto, que vem sendo trabalhado há cerca de dois meses, pretende funcionar continuadamente. “É uma ação que não pode parar, a gente espera que esse seja um passo que dê um retorno bom”, completa Léa.

Programação

A programação do “Venha Sentir Sergipe” acontecerá de 11 a 16 de setembro no Boulevard Shopping em Belo Horizonte/MG. Entre os dias 12 a 16 de setembro a ação aportará no Brasília Shopping, no Distrito Federal. Já entre os dias 18 a 22 de setembro será a vez do Shopping da Bahia, em Salvador/BA receber o projeto, que encerrará entre os dias 24 a 29 de setembro no Shopping Pátio Paulista, na capital de São Paulo.

Outras ações

Dentro do Venha Sentir Sergipe, existe ainda o Famtour e o Press Trip: projetos com mesmo propósito, também promovidos pela Setur. “No Famtour uma programação é montada para trazer operadoras de turismo e agentes de viagens com o objetivo de conhecer o destino e, a partir disso, criarem pacotes turísticos para vender em seus estabelecimentos. Então, o agente vindo e sentindo o que é Sergipe, vai saber falar com mais propriedade e com mais paixão do que só conhecer o estado pelo papel”, ressalta a assessora.

No Press Trip, agentes de viagens, jornalistas e influenciadores digitais de vários estados brasileiros são convidados pela Setur para explorar o potencial turístico de Sergipe. Na oportunidade, estas pessoas visitam diversos pontos, a exemplo dos Cânions de Xingó, a Orla de Atalaia, a Rota do Imperador, entre outras belezas do estado. Para realizar estas ações, a Setur contará com apoio de vários municípios, das instituições que compõem o trade turístico e do Sebrae.

Fonte e foto SES