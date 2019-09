Projetos do Instituto Federal de Sergipe – Campus Itabaiana serão expostos em Bienal

09/09/19 - 17:00:43

Homenagens, apresentações artísticas, palestras, debates e exposições marcarão a 5ª edição da Bienal do Livro no município de Itabaiana, que ocorrerá de 11 e 15 de setembro, no Shopping Peixoto. Entre os participantes está o IFS – Campus Itabaiana, expondo diversas atividades e projetos da instituição.

O Campus terá um estande no evento, onde será mostrado os seus projetos: Drone, Robótica, Residência Inteligente. Serão expostos os livros publicados pela Editora do IFS e será realizada a divulgação dos cursos ofertados pela unidade. Exibirá, ainda, o laboratório D9, pertencente a Diretoria de Inovação do IFS, que é composto por uma lousa digital e impressora 3D. Na edição anterior da bienal, em 2017, foi um dos estandes mais visitado.

Na análise de José Rocha Filho, diretor do Campus Itabaiana, essa é uma oportunidade de divulgação institucional e de atrair novos alunos para a escola. “A V Bienal do Livro de Itabaiana é um evento que atrai milhares de pessoas, e será mais uma vez um momento importante para divulgarmos nossos cursos e mostrarmos o potencial do campus. É um momento ímpar de colaborarmos com o engrandecimento desse evento, em tempo também mostramos a marca do IFS na região agreste””, finaliza.

Ascom IFS