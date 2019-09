RIBEIRINHO DEXA PARTE DOS SEUS BENS PARA OS MAIS HUMILDES EM LAGARTO

09/09/19 - 19:59:26

Uma multidão acompanhou o sepultamento do líder político Rosendo Ribeiro Filho, o ex-deputado e ex-prefeito de Lagarto, nesta segunda-feira (9). Toda família acompanhou a despedida e falou da dedicação e da partilha dos seus bens com os mais humildes.

“Alguns falam que Ribeirinho perdeu todo o seu patrimônio com a política. Mas eu digo que ele dividiu seu patrimônio com os mais pobres. E hoje está aqui a recompensa: todo esse carinho do povo”, disse um deles.

O sepultamento de Ribeirinho, ex-presidente da Assembleia Legislativa e deputado estadual por cinco mandatos, aconteceu no Cemitério Nosso Senhor do Bonfim, em Lagarto, tendo seu cortejo passando pelas principais ruas do centro do município, recebendo homenagens da população em frente à Prefeitura e à Câmara Municipal.

Rosendo Ribeiro Filho faleceu neste domingo, 8, dia da padroeira do município de Lagarto, vítima de complicações respiratórias enquanto estava internado no Hospital São Lucas, em Aracaju.

O velório e o sepultamento do líder político lagartense contou com a presença de autoridades de todo o estado de Sergipe, como o governador Belivaldo Chagas, o presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, e diversos deputados sergipanos, além de empresários.