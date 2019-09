Saída de Gilmar do PSC

09/09/19 - 00:25:56

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) vai tomar atitude para deixar o partido a partir de hoje, quando dará entrada ao pedido de desfiliação. Na realidade é a uma forma encontrada para tentar disputar a Prefeitura de Aracaju por outro partido. Na ação de desfiliação ele vai alegar dificuldade de convivência, o que é motivo para o total desligamento da legenda. Pode dar certo ou não, porque o partido tem se mantido em silêncio em relação a qualquer ação do deputado Gilmar Carvalho, que vem trabalhando junto à periferia.

A ação de Gilmar cria fato novo na política sergipana neste momento de mais absoluta calmaria. A partir de agora outros parlamentares podem surgir dispostos a sair de suas legendas atuais à busca de outras entidades políticas que queiram seguir, em instante que o sistema político passa por mudanças. Dentro do PSC o pensamento da maioria é que o deputado Gilmar Carvalho está querendo criar um clima que lhe seja favorável, para atrair um sentimento de perseguição, capaz de mexer com a sensibilidade de segmentos do eleitorado favorável ou não a ele.

Um deles chegou a dizer que ninguém fala em sair ou ficar no PSC por causa do deputado Gilmar Carvalho e acha que Gilmar deve ficar à vontade para tomar a decisão que melhor lhe convier.

Do Rio de Janeiro, onde exerce cargo de secretário, o presidente regional do PSC em Sergipe, ex-deputado federal André Moura, disse que se o deputado Gilmar Carvalho não quiser permanecer no partido, ninguém pode obrigar que ele fique, e lembrou que o PSC fez de tudo para que Gilmar fosse o “nosso candidato à Prefeitura de Aracaju no próximo ano, porque esse era o nosso desejo, inclusive que ele permaneça na legenda”.

André Moura também disse que o partido não vai entrar na Justiça Eleitoral para pedir o mandato dele, porque considera que “ele sempre foi leal ao PSC, mantinha uma boa convivência com os correligionários e era um parlamentar atuante, que sempre atendeu aos interesses da sigla na Assembleia Legislativa”.

A posição do partido será de não interferir na vontade do parlamentar, deixa-lo à vontade para tomar a decisão que melhor lhe convier e seguir à frente com objetivo e fortalecimento do PSC para 2020 e 2022. Caso haja algum problema em relação ao seu desligamento não terá apoio do partido, porque aí virá de outros segmentos que não há como o PSC evitar.

O líder Rosendo

Lagarto perde uma das suas lideranças mais importantes na política, inclusive da região. Rosendo Ribeiro fez história na vida política de Sergipe com o seu estilo incomum de conquistar amigos e aliados.

*** O ex-deputado Rosendo Ribeiro não deixa herdeiro político do seu porte.

Esteve no velório

O governador Belivaldo Chagas (PSD) foi ao velório de Rosendo Ribeiro, na casa dele em Lagarto, acompanhado dos deputados Luciano Bispo e Goretti Reis.

*** Goretti representou a família Reis durante o velório de Rosendo.

Estava de viagem

O deputado federal Fábio Reis, o irmão Sérgio Reis e o pai, Jerônimo Reis, não estavam em Lagarto, porque fizeram uma viagem que fora programa antes.

*** Os três também não compareceram à procissão…

Rogério e Valmir

Senador Rogério Carvalho participou, ontem, da procissão de Nossa Senhora da Piedade, em Lagarto: “é a festa mais importante da nossa cidade”, disse.

*** Rogério esteve ao lado do prefeito afastado Valmir Monteiro e do deputado estadual Ibrahim Monteiro.

*** Rogério agradeceu mais uma vez ao povo lagartense por cada abraço que recebeu e pela “demonstração de carinho que cresce a cada dia”.

Ação judicial

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) entra hoje no TRE-SE com ação judicial, pedindo desfiliação do partido, com o objetivo de disputar a Prefeitura de Aracaju.

*** A possibilidade de Gilmar ir para o DEM é grande e vai depender do que diga a Justiça Eleitoral.

O povo na Barão

Gilmar Carvalho esteve na avenida Barão de Maruim durante o desfile de 7 Setembro. Quem achava que ele estava sumido, devia ter acompanhado a recepção do povo ao vê-lo.

*** Segundo um dos seus aliados, “ninguém hoje chega perto dessa aprovação”.

Não aceita Edvaldo

O deputado Gilmar Carvalho já deixou claro que não aceita a possibilidade de o PSC apoiar a reeleição do atual prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB).

– Segundo Clóvis Silveira (PSC) não teve conversa nem informal com Edvaldo: “nem eu e nem André Moura”.

Esperando decisão

Clóvis Silveira, que é presidente municipal do PSC em Aracaju, disse que o partido está esperando a decisão sobre o deputado Gilmar Carvalho.

*** Só depois disso é que a legenda vai adotar posição em relação às eleições municipais.

Apelo de Vinícius

Clóvis Silveira lembrou que o vereador Vinícius Porto (DEM), líder do Governo na Câmara de Aracaju, trabalha para que o partido faça composição com Edvaldo Nogueira.

*** – Vinícius já disse isso publicamente e acha que seria uma boa composição.

Conselho sobre G-4

Chega a informação que o senador Alessandro Vieira (Cidadania) reuniu-se com os três deputados estaduais por Sergipe e solicitou que não insistisse em manter o G-4, grupo de deputados da oposição na Assembleia.

*** Teria sugerido que impusessem a força do Cidadania nas decisões e ações dos parlamentares.

Gabinete compartilhado

O deputado Dr. Samuel (Cidadania) confirmou que a orientação que o senador Alessandro deu aos três deputados foi o fortalecimento do partido a nível estadual, que é fazer o maior número de diretórios em Sergipe para disputar 2020.

*** Pediu que fizessem também, agora, um gabinete compartilhado, como Alessandro tem lá em Brasília. Hoje o senador receber o título de cidadão sergipano.

Muitas adesões

Ex-vereador Sérgio Bezerra volta a dialogar com o Prefeito de Estância, Gilson Andrade (sem partido).

Em silêncio e contando com o presidente da Câmara Municipal, vereador André,Graça, o grupo do prefeito e candidato a reeleição vem conseguindo muitas adesões.

Jairo fica no PRB

O deputado suplente Jairo de Glória (PRB) desmentiu ontem que tenha recebido convite para filiar-se ao DEM, feito pelo ex-deputado José Carlos Machado.

*** Reforçou a importância do partido DEM indicar o vice em Glória ou até mesmo o candidato a prefeito, caso o vereador Dr. Manoel Marcos topasse essa aliança,

*** – Estou confortável no Republicanos, inclusive iremos promover um encontro regional no dia 20 em Glória , pra reforçar as alianças no sertão e apresentar os candidatos do partido, disse.

Klewerton elege-se

O candidato a presidente municipal do PT em Socorro, Klewerton Siqueira, elegeu-se com 93% dos votos válidos. O partido conta com aproximadamente mil filiados no município.

*** Klewerton comemorou com grande festa a vitória e disse que é candidatíssimo a prefeito de Socorro.

Candidatura própria

Um ilustre petista, que esteve ontem na sede do Diretório Estadual do partido para votar no PED municipal, não escondeu que há um clima dentro da sigla para lançar candidatura própria a prefeito da Capital.

*** Mas isso só será tratado depois das eleições do PED em todo o Brasil.

*** Em Aracaju o presidente do Diretório é Jefferson Lima, com uma vitória de 90%, o que mostra a unidade da tendência CNB.

Uma bom bate papo

Como girassol – Ex-ministro Carlos Ayres de Britto: “Ser como o girassol, que além de caule do astro-rei, é espantalho das sombras”.

Desejo atual – O ex-senador Eduardo Amorim não esconde que o seu desejo político de agora é disputar a Prefeitura de Itabaiana.

Puxar tapete – Jairo de Glória disse ontem que não é homem de puxar tapete de amigo. Referia-se a Gilmar Carvalho, que vai trocar de partido para disputa à Prefeitura.

Nos bastidores – Prefeito de Estância, Gilson Andrade (sem partido) mantém silêncio sobre as eleições de 2020, quando disputa a reeleição. Mas atua bem nos bastidores.

Repassa recurso – Governo repassa R$ 443 milhões para o Minha Casa Minha Vida. A expectativa é que até a próxima semana sejam liberados mais R$ 100 milhões.

Não recusará – O deputado federal Fábio Henrique (PDT) não fala em disputar a Prefeitura de Socorro, mas não recusará caso seja convocado para isso.

Será feriado – Este sábado – 7 de Setembro – será feriado para o comércio. Agrada aos comerciários, mas chateia os comerciantes.

Fora da lista – Em nota dura, procuradores afirmam que estão de luto e que uma nomeação fora da lista tríplice é um “retrocesso institucional e constitucional”.

Mais fogo – Cantora Anita pensa que aparecer de calcinha e sutiã se vai conscientizar sobre os incêndios na Amazônia. Vai é provocar mais fogo…