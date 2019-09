Segurem os bolsos

Incompetente para tirar o país da crise financeira, o governo federal pensa em resolver seus problemas de caixa metendo a mão grande nos bolsos dos contribuintes. Com o falso argumento que precisa de recursos para equilibrar as contas, o Ministério da Economia estuda criar um novo imposto, parecido com a famigerada CPMF. Lembram dela? Estão certíssimos os deputados federais e senadores contrários a mais esta tentativa de avanço nas finanças dos cidadãos, já achacados por uma série de outros impostos usados, em grande parte, para custear mordomias e bancar corruptos. Pensasse em um Brasil melhor, o governo já teria reduzido o tamanho da máquina pública e atacado a galopante corrupção. Para quem está se refastelando no bem bom do poder, contudo, é mais fácil criar um novo imposto, mesmo que isso agrave a indigesta crise vivida pela população. Só Jesus na causa!

CPI a toga

E o desejo do senador Alessandro Vieira (Cidadania) de instalar uma CPI para investigar magistrados deve acabar na lata do lixo. Segundo publica o jornalista Lauro Jardim em O Globo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), trancou em seus escaninhos o pedido da criação da chamada CPI da Toga. O demista também “trabalha arduamente para convencer colegas a retirarem suas assinaturas de apoio à abertura da comissão”. Esta é a terceira vez que Vieira tenta emplacar a tal CPI. Danôsse!

Prefeito ecumênico

Projeto de Lei da Prefeitura de Socorro isenta as igrejas evangélicas de pagaram IPTU dos imóveis alugados por elas no município. Padre por formação, o prefeito Inaldo da Silva (PCdoB) disse que a propositura faz justiça aos protestantes, porque a legislação já isenta a igreja católica de pagar o tributo. Além de professar a igualdade religiosa, Inaldo está de olho nos votos dos irmãos evangélicos, que já são mais de 40% da população de Nossa Senhora do Socorro. Jesus seja louvado!

A cor pune

Os negros e pardos representam 81% da população carcerária sergipana, percentual bem superior à média nacional: 61,7%. Segundo o Anuário de Segurança Pública, a maioria dos encarcerados nas penitenciárias brasileiras (49%) responde por crimes contra o patrimônio. O tráfico de drogas equivale a 26% das prisões e 12% referem-se a homicídios. Crendeuspai!

Sonho de liberdade

E quem dorme e acorda sonhando com a liberdade é o ex-prefeito de Capela, Manoel Sukita (PTC). Preso por improbidade administrativa, o moço comemorou a redução da pena de 13 anos e nove meses, para 11 anos, nove meses e 15 dias. Otimista, a defesa do ex-prefeito acredita ser possível anular todo o processo, lhe garantindo o direito de disputar às próximas eleições. Pelo sim e pelo não, Sukita vive encomendando pesquisas para medir a sua popularidade junto aos capelenses. Aff Maria!

Ler é bom

Pesquisa mostra que as vendas de livros caíram 17,95%, agora em 2019. Feito pela empresa Picodi, o estudo revela que 44% da população não lê livros, enquanto 30% nunca compraram qualquer obra literária. Entre os leitores, 42% disseram ter o hábito de ler a Bíblia. Em seguida, aparecem os livros religiosos, os contos e os romances, com 22% da preferência do público. Apesar de 77% dos leitores terem dito que gostariam de ter lido mais, 43% afirmaram que não o fizeram por falta de tempo. Marrapaz!

Lagarto de luto

O corpo do ex-deputado estadual Rosendo Ribeiro, o “Ribeirinho”, será sepultado, hoje, em Lagarto. Aos 91 anos e portador do mal de Parkinson, ele morreu num hospital de Aracaju. O ex-parlamentar foi velado na Assembleia Legislativa até às 17 horas de ontem. Além de vereador e prefeito de Lagarto, “Ribeirinho” colecionou cinco mandatos de deputado estadual. Em homenagem ao filho ilustre, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), decretou lutou oficial por sete dias.

Voto negado

E o senador Rogério Carvalho (PT) se apressou em desmentir que votará no subprocurador Augusto Aras para assumir a Procuradoria-Geral da República. Segundo o petista, a única informação dada a respeito do assunto é que ele votará com a bancada do PT no Senado. A fack news sobre o apoio de Rogério à indicação de Augusto Aras para a PGR foi plantada pelo portal O Antagonista. Misericórdia!

Banese em baixa

A Moody’s reafirmou o rating em moeda local do Banese em Ba2, mas reduziu a perspectiva de “estável” para “negativa”. Segundo a agência de classificação de risco de crédito, a mudança reflete o recente declínio no índice de capitalização do banco, após o ajuste negativo significativo do patrimônio. Esse ajuste foi causado pelo reconhecimento de obrigações decorrentes de passivo atuarial do fundo de pensão no qual o banco é patrocinador, o Instituto Banese de Seguridade Social (Sergus). Esta informação é do Jornal Valor Econômico. Então, tá!

Rogai por eles

Como dizem as colunistas sociais, a classe política sergipana de A a Z prestigiou, ontem, a procissão em louvor a Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Lagarto. Durante todo o percurso, os políticos mantiveram um olho na Santa e o outro nos eleitores, vistos por eles como “gado” em fase de engorda para ser “abatido” nas eleições de 2020. Ê boi!

Noite de autógrafos

O médico e escritor Marcelo Ribeiro lançará seu novo livro na próxima quinta-feira. Filtro de Luz é o nome do romance sobre a saga de um menino órfão, pobre e semianalfabeto, que tenta a vida na acanhada Aracaju do final do século 19. O personagem central se torna comerciante rico e o maior mecenas das letras e artes de Sergipe. A noite de autógrafos acontecerá na Pizzaria Villa Veron, localizada à rua Urquiza Leal, em Aracaju. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Gazeta do Povo, em 5 de agosto de 1925.