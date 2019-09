Sergipe sediará reunião ordinária da Abigraf Nacional

09/09/19 - 11:32:03

Está definido. No próximo dia 18 de setembro desembarcam em solo sergipano as lideranças do setor gráfico nacional, para um encontro que tratará das novidades e rumos para a categoria neste ano. O evento é uma realização do Sindicato das Indústrias Gráficas de Sergipe (SIGES), com o apoio da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES).

Esta edição da reunião terá, além do presidente da Associação Brasileira da Indústria Gráfica (ABIGRAF Nacional), os presidentes das Abigraf’s regionais de Sergipe, Bahia, Alagoas e Piauí, os presidentes das respectivas federações de indústrias, e empresários convidados do parque gráfico nacional.

Na oportunidade, e para aproveitar a junção de tantos interessados, o presidente do SIGES, Walter Castro, com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe (SEBRAE/SE), promoverá uma agenda diferenciada aos participantes do evento.

Será realizada uma palestra com a economista-chefe da XP Investimentos, Zeina Latif. Inicialmente, pela manhã, Latif fará uma abordagem mais específica, voltada para o segmento gráfico. Já no segundo momento, a palestrante trará um tema geral da área econômica, num ambiente mais amplo para um público maior.

“Sinto-me honrado em trazer para o meu estado os dirigentes do mercado gráfico brasileiro. Não é de hoje que estou empenhado em transformar, para melhor, o cenário do setor que faço parte. Essa, sem dúvidas, é uma oportunidade para traçarmos novos rumos para o segmento.”, destaca Castro.

UNICOM/FIES