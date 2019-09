Setembro Amarelo – MP promoverá o Seminário “Vida: Valorize, Preserve!”

09/09/19 - 14:16:29

O Ministério Público de Sergipe, por meio do Centro de Apoio Operacional da Infância e Adolescência (CAOpIA) e da Escola Superior, promoverá o Seminário “Vida: Valorize, Preserve! O MP e a sociedade pela preservação da vida”, no dia 16 de setembro, das 8h às 12h, no Auditório Valdir de Freitas Dantas. O evento contará com o apoio do Centro de Valorização da Vida (CVV), do Serviço Social da Distância (SESI), da Secretaria Municipal da Educação (Semed) e da Associação Sergipana de Psiquiatria.

O Seminário é em alusão ao “Setembro Amarelo”, um movimento que acontece em todo o Brasil com intuito de chamar a atenção da população sobre o suicídio. De acordo com o CVV, a cada 45 minutos um brasileiro tira a própria vida. Esse número já deveria ser suficiente para estimular as pessoas a se mobilizarem pela prevenção dessas mortes precoces, mas, apesar dos avanços, os tabus, preconceitos e vergonhas ainda são adversários nessa luta.

O tema é complexo e envolve vários eixos, mas a prevenção é possível e algumas ações podem ser feitas por todos. Permitir que as pessoas desabafem e falem sobre seus sentimentos sem receber críticas é um meio de evitar que se pense no fim da vida como solução para as dores.

O público-alvo são membros, servidores e estagiários do MP e sociedade em geral.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site da Escola Superior www.esmp.mpse.mp.br

Fonte MPE