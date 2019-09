Sindicato oferece brindes para atrair participantes para manifestação em Estância

O Sindicato dos Trabalhadores Públicos do município de Estância, SINDSEME, que é comandado pelo presidente do PSOL, partido político com fortes pretensões no pleito municipal de 2020, realizou no último sábado, 7, uma manifestação política com claro objetivo de somar forçar para enfraquecer o governo Gilson Andrade e fortalecer sua comitiva. Para mobilizar pessoas e “tentar” levar uma multidão para as ruas do município o sindicato ofereceu aos seus filiados camisetas e prometeu realizar sorteio de brindes, como pranchinhas, grill e ferro de passar.

Mesmo com a oferta de brindes, o público presente na manifestação ficou aquém do que eles esperavam, por isso mesmo, a manifestação não foi repercutida por eles nas redes sociais.

Através do grupo de whatsapp do sindicato, uma das filiadas apelava para que os colegas comparecessem ao ato.

PODERIA SER PIOR:

O fracasso da manifestação não foi maior porque os servidores do HRAM, que não são assistidos pelo SINDSEME se somaram ao ato e foram às ruas protestar pela falta de cumprimento dos acordos por parte dos responsáveis pela centenária unidade de saúde que passa por uma situação difícil.

DIVIDIDOS:

Outro fato que chamou a atenção do público que assistia aos desfiles cívicos e consequentemente viu a manifestação organizada pelo SINDSEME /PSOL foi a divisão entre os líderes sindicais e a oposição estanciana que, até então, todos os anos saiam juntos na tradicional manifestação de 7 de setembro. No entanto, este ano, para piorar o quórum do palanque político do PSOL, a turma do PT resolveu fazer o seu ato de forma isolada, separada do outro grupo, escancarando ainda mais o baixo número de participantes no protesto.

Por: Pisca Jr – Diário Sergipano