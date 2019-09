SUPOSTO EX-ALUNO POSTA VÍDEO NAS REDES SOCIAIS E FAZ AMEAÇAS DE MORTE

09/09/19 - 07:28:41

Um áudio que foi postado neste domingo (08) nas redes sociais por um suposto ex-aluno do Instituto D. Fernando Gomes (IDFG) localizado nas proximidades da Praça do bairro Siqueira Campos, de que iria efetuar disparos contra alunos, acabou deixando os pais preocupados e por conta disso, vários alunos não foram ao colégio.

No inicio da manhã desta segunda-feira (09) pais de alunos se concentraram em frente ao colégio e no local também chegou três viaturas da polícia militar para manter a segurança.

No áudio, o suposto aluno avisa que “vai ser bou, bou bou, não quero saber de nada não. Quando eu der a primeira bicuda na porta, pau em todo mundo. Amanhã eu estou aí p…. Quem quis ficar com gracinha comigo no passado vai pagar agora. Vai ser bala em todo mundo”, avisou.

Até o momento o clima é de tranqüilidade, porém as viaturas se mentem em frente ao colégio, ao lado de alguns pais de alunos.

Segundo a direção da escola, tudo não passou de um fake news.

Foto colaboração sgt Vieira