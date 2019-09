SUPOSTOS MEMBROS DE TORCIDA ORGANIZADA SÃO PRESOS APÓS ARRASTÃO

09/09/19 - 08:29:42

A comemoração realizada por alguns torcedores pelo acesso do Confiança à série B, terminou com algumas pessoas presas na Orla de Atalaia em Aracaju.

Enquanto no Aeroporto houve uma grande recepção para os jogadores e dirigentes, no final da tarde deste domingo (08) policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) tiveram muito trabalho para conter alguns supostos membros de torcida organizada que provocaram arrastão e causaram muitos transtornos.

Durante toda a tarde, vários vídeos foram postados nas redes sociais, mostrando muitas pessoas correndo e muito tumulto, o que fez com que os policiais efetuassem disparos com armas não letais para conter um grupo de pessoas.

As informações passadas pelo comandante do Batalhão, tenente-coronel Eduardo Brandão, a polícia agiu rápido e conseguiu efetuar prisões e recuperar alguns itens roubados.

Os elementos que foram presos são acusados de roubos a pessoas que estavam na Orla comemorando.