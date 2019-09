TRÊS PESSOAS SÃO VITIMAS DE AFOGAMENTO E DUAS ACABARAM MORRENDO

09/09/19 - 05:27:31

Pelo menos duas pessoas morreram afogadas neste final de semana em Sergipe. As informações são de que os casos foram registrados em Aracaju e no interior do estado.

Na capital, um homem morreu afogado após, segundo informações, pular na lagoa da Orla de Atalaia. Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros mas a vitima não resistiu e morreu.

A segunda ocorrência, no interior do estado, dois irmãos também teriam sidos vitimas de afogamento e o mais velho acabou morrendo.

Foto grupo de WhatsApp PM2 INFORM