Vereador Bigode e Edvaldo fiscalizam obras no Santa Maria

09/09/19 - 08:21:40

Na última sexta-feira (06), o vereador Bigode, juntamente com o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, fiscalizaram obras que estão sendo desenvolvidas no bairro Santa Maria na capital sergipana. O vereador, está satisfeito com o andamento das obras e combinou com Edvaldo, para segunda feira (09) , inaugurarem o Anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Papa João Paulo II, no Loteamento Marivan.

É óbvio que ainda falta muita coisa para deixar em ordem, um bairro que começou a desenvolver desordenadamente, mas percebe-se que a parceria firmada entre Bigode, Edvaldo, e o povo está dando certo.

“Precisamos continuar com esse trabalho, que tem uma finalidade específica, levar dignidade para população”, afirmou o vereador Bigode.

Fonte e foto assessoria