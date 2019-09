4º Encontro da Rede de Leitura Inclusiva acontece dia 18 de setembro

Atividade faz parte da programação da Semana Aracaju Acessível

Proporcionar o acesso à leitura nas mais diversas maneiras para públicos com diferentes necessidades. Esse é o principal objetivo do 4º Encontro da Rede de Leitura Inclusiva de Sergipe, que acontece no dia 18 de setembro, no Mirante da 13 de Julho, a partir das 8h. O evento faz parte da programação da 7ª Semana Aracaju Acessível, promovida pelo vereador Lucas Aribé, que, este ano, conta com o tema “A Arte de Incluir”.

Será um dia inteiro dedicado a diálogos e vivências literárias inclusivas, como contação de histórias, rodas de leitura, oficinas de Braille, Libras, audiodescrição, orientação e mobilidade para pessoas cegas, além de muita música e brincadeiras educativas, sempre estimulando a prática da leitura e mostrando como isso deve ser feito de forma acessível a todos.

“Nós queremos que todas as pessoas com deficiência tenham acesso à leitura e conheçam as diversas formas de ler. Isso é muito importante, pois a leitura nos dá acesso ao conhecimento, e conhecimento é tudo para o ser humano”, afirma Lucas Aribé.

O encontro vai contar também com a Biblioteca Móvel do Sesc (BiblioSesc), o Jardim Sensorial e a Trilha da Inclusão, onde os participantes percorrem um caminho de olhos vendados.

A Semana Aracaju Acessível é realizada há sete anos pelo vereador Lucas Aribé, em alusão ao Dia Nacional e Municipal de Luta da Pessoa Com Deficiência. Com o apoio de diversos parceiros das iniciativas pública e privada, além de entidades do terceiro setor, a série de eventos discute e estimula práticas inclusivas e iniciativas de valorização da pessoa com deficiência.

Da assessoria