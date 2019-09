A Dona do Pedaço- Régis procura a ex para tentar consertar erro do passado. Dono da loja de vinhos diz que pretende descobrir se é pai do pequeno Artur

10/09/19 - 14:03:37

Em A Dona do Pedaço, na época em que estava de olho na fortuna de Maria da Paz (Juliana Paes), Régis (Reynaldo Gianecchini) forjou um exame de DNA para provar que não é pai do filho de Roma (Julia Lund), uma ex-namorada. Afinal, a boleira nunca deveria suspeitar que ele abandonou a mulher porque não queria assumir a criança.

Mas como o mundo dá voltas, Régis descobriu que estava verdadeiramente apaixonado por Maria. Por isso, seguindo os conselhos de Téo (Rainer Cadete), ele resolve dar um upgrade na vida e se tornar um homem melhor. E, nos próximos capítulos da novela das 9, o primeiro passo de Régis será procurar Roma para confessar o que fez no passado:

“Eu falsifiquei aquele teste de DNA.”

“Eu suspeitei… então o resultado foi o contrário?”, pergunta Roma.