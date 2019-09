Abih e Sebrae realizam Famtour e encontro de negócios

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE) e o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-SE), em parceria com as prefeituras de Aracaju, São Cristóvão, Laranjeiras, Estância, Canindé de São Francisco e as operadoras West e Voetur de Brasília, realizam mais uma Famtour com 11 agentes de viagens de Brasília.

Eles chegaram no domingo (08) em Sergipe, e ficarão até o próximo domingo, 15. Nesse período, os agentes irão conhecer e experimentar os atrativos turísticos de Sergipe, transformando-se em potenciais vendedores para os seus clientes.

Os Cânions de Canindé de São Francisco, as cidades históricas de Laranjeiras e São Cristóvão, a Praia do Saco, em Estância, além da Croa do Goré, Ilha dos Namorados, mercado municipal de Aracaju, Orla de Atalaia são alguns pontos que serão visitados pelos agentes.

Já na quinta-feira (12), às 19h, haverá um Encontro de Negócios no Hotel Radisson. Nessa reunião, os agentes assistirão a um vídeo produzido pela ABIH-SE sobre Sergipe e seus atrativos turísiticos e depois terão reuniões com gerentes de hotéis para conhecerem estrutura e tarifas para hospedarem seus clientes.

Fonte e foto assessoria