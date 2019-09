Alessandro sugere PL para prevenir suicídios na Segurança

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) sugeriu nesta terça-feira (10) um Projeto de Lei voltado para a saúde mental e prevenção do suicídio dos profissionais de segurança pública. A sugestão surgiu depois de uma reflexão de “como ter uma política de segurança pública efetiva com os profissionais adoecidos? Movido por essa questão e com base nos meus quase 20 anos como delegado de polícia”, foi que formalizou o PL.



Alessandro diz que, o acometimento de policiais pela depressão profunda e pela ideação suicida tem sido crescente e os sintomas dessas doenças ultrapassam o limite do expediente laboral, afetando vida social do agente de segurança afetiva e familiar.

Acrescentou que “problemas como esses não podem ficar invisíveis aos olhos dos gestores públicos e, por isso, apresentei um projeto de lei com objetivo de cuidar da saúde e bem-estar daqueles que nos protegem”.

