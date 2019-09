Bom Sucesso- Alberto sai para jantar com Paloma e dá de cara com desafeto do passado. Eric, o homem que quer comprar a Prado Monteiro.

10/09/19 - 14:07:28

Alberto (Antonio Fagundes) decidiu presentear Paloma (Grazi Massafera) mais uma vez. Agora é um jantar que o patriarca dos Prado Monteiro oferece para sua acompanhante. No capítulo de Bom Sucesso desta terça-feira, 10/9, ele a leva a um restaurante, mas lá um tem um encontro desagradável.

Ninguém esperava, mas no mesmo estabelecimento estão Diogo (Armando Babaioff) e Eric (Jonas Bloch), o homem que a todo custo quer ver a Editora Prado Monteiro sob seu comando. E claro que lá o advogado e o empresário estão tratando justamente disso.

Quando Paloma e Alberto chegam ao restaurante, o patrão da costureira vê Eric e claramente não gosta do encontro inesperado. Eric, por sua vez, vai ao encontro da dupla, provocativo e irônico: