Carolina Dieckmann explica boa relação com Marcos Frota e filhos do ex-marido. Atriz, que foi casada com ator por sete anos, tem com ele Davi, de 20 anos

Carolina Dieckmann se surpreende quando as pessoas ficam admiradas ao saber que ela mantém um bom relacionamento com o ex-marido, Marcos Frota. A atriz, que foi casada de 1997 a 2004 com o ator, conta que além do filho, Davi, de 20 anos, os dois têm uma história, que não pode ser simplesmente apagada.

“Acho maluco as pessoas se admirarem. É uma pessoa que você escolheu e com quem você tem um filho – que é uma das coisas mais preciosas na vida da gente. Como você elimina essa pessoa? Mesmo que a gente esteja em momentos difíceis ou diferentes, porque às vezes na separação um lado fica mais frágil e comete erros por estar vulnerável, a gente tem a responsabilidade de olhar para o outro com generosidade e compaixão. É uma pessoa com quem a gente dormiu, teve um filho e não pode eliminar das nossas vidas”, avalia ela, casada desde 2007 com Tiago Worcman, com quem tem José, de 12 anos.

Durante o seu primeiro casamento, Carolina acabou dividindo um pouco da responsabilidade sobre os filhos do então viúvo Frota. Jovem, ainda com 20 anos, ela ajudava a criar Amaralina, Tainã e Apoena. Os três tinham idades próximas a Carolina, atualmente com 40.

“Não era possível que eu fosse mãe deles, a Nana tinha um ano a menos do que eu. Tentava ali assumir um papel, mas já não era possível. Hoje a gente tem uma amizade e troca que é muito mais de amigo que de mãe. Não tinha condição aos 20 anos de ser mãe de uma menina de 19”, explica.

“Eu sempre me preocuparei com os filhos dele, mas o contato, obviamente que diminui. O Popó, que é o do meio do Marcos, mora há muito tempo nos Estados Unidos. O Tainã eu vejo bem pouco e Nana vejo mais porque ela trabalha na Globo. Já tive a experiência de fazer algumas novelas com ela.”

