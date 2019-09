Com discrição e sem espalhafatos

O governador Belivaldo Chagas (PSD) tem uma preocupação que expõe com discrição e sem espalhafato: a recuperação financeira e econômica do Estado. Alguns fatos começam a surgir que não criam excessivo “auê” junto à sociedade, mas internamente ele já tem noção de que o pior já melhorou. Acredita no potencial de gás descoberto no litoral de Sergipe e está agindo para atrair investidores internacionais, que possam utilizar todo o produto na industrialização interna e na distribuição para todo o País.

Sergipe está na luta pela recuperação econômica, dentro do mesmo patamar dos demais Estados do Nordeste, todos com dificuldades dentro de suas proporções. O Consórcio formado para unir a região pretende atuar de forma abrangente, sem ficar apenas na dependência do Planalto. Todo o Nordeste vai a países da Europa mostrar potencial e buscar investidores para uma região sempre esquecida por inquilinos de Brasília. É natural que tome essa atitude de forma isolada, para expor toda uma estrutura ao interesse de investidores, do que esperar que eles venham se instalar na região, sem ter conhecimento de como podem usá-la e até onde vale à pena se instalar por aqui.

Ontem, um aliado muito próximo ao governador disse que toda essa estrutura que pode vir a ser implantada em Sergipe, só dará resultados reais dentro de mais três anos, quando Belivaldo Chagas praticamente estiver deixado o Governo. E pede que haja uma captação a menor prazo, para que o povo sinta agora uma ação imediata da sua gestão. É uma teoria eleitoral. Na realidade, o buraco profundo que encobre a estrutura econômica de Sergipe é exatamente por falta de um planejamento futuro de Governos anteriores, que se apegaram mais a dourar a pílula, exatamente no momento em que estavam precisando de aplausos do eleitorado, sem pensar no rombo que ficaria para o futuro, em que sequer efetuar o pagamento dos salários dentro do mês.

Os Estados do Nordeste precisam plantar agora um desenvolvimento sustentável, sem se preocupar com quem vai colher os frutos. O importante não é administrar só para se eleger [ou reeleger]. O melhor e mais gratificante é recuperar com firmeza no presente e assegurar um futuro decente para uma população que jamais terá segurança com a “imediatice” de projetos eleitoreiros. Mas à frente certamente vão lembrar do êxito de projetos bem planejados para dar solidez às novas gerações, livrando-os da crise que maltrata a todos agora.

Nesse momento recomenda-se cautela ao administrar o Estado, para que não aprofunde a deteriorização de sua economia e o leve a uma recuperação quase impossível.

Existem outros Brasis

Os governadores do Nordeste planejam viajar para o exterior com o objetivo de “mostrar ao mundo que existem outros Brasis além do Brasil do governo federal”, como disse o governador da Bahia, Rui Costa (PT).

*** O grupo planeja um giro pela Europa na segunda quinzena de novembro, para atrair investidores.

Belivaldo também vai

O governador Belivaldo Chagas (PSD) também viaja com os colegas para a Itália, França e Alemanha. Um dos objetivos de Belivaldo é atrair grupo francês para investir no gás.

*** Esse grupo francês adquiriu a TAG, que era da Petrobras e pode ser atraída pelo potencial de gás existente no Estado.

*** A viagem não tem data definida. A decisão será na reunião de governadores que vai acontecer no Rio Grande do Norte.

Técnicos na China

Sergipe já colhe alguns resultados do encontro que Belivaldo Chagas teve com o cônsul da China no Recife. Pelo menos três técnicos sergipanos na área de planejamento já estão lá.

*** Belivaldo também viaja até a China para tratar sobre instalação de uma montadora de caminhões à gás em Sergipe.

*** O governador sugere que o corredor ‘MATOPIBA’ – Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia – seja iniciado em Sergipe, para abastecer os caminhões destes Estados.

Alessandro vê acordão

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) denuncia um acordão em Brasília que vai dificultar a instalação da CPI da Lava Toga ao máximo.

*** Vários senadores estão recebendo todo tipo de pressão. Mas a pauta vai se impor. Tenho certeza de que vamos conseguir instalar a CPI e o seu apoio é fundamental!

Para os holofotes

– Alessandro Vieira começa a se assanhar para disputar o Governo em 2022, mas seu nome ainda não faz eco junto ao eleitor pelo seu estilo centralizador, observou ontem um ex-deputado federal.

*** A mesma fonte acha que ele deve mostrar o que fará por Sergipe, “porque até o momento ele trabalha mais para os holofotes”.

Assinatura da CPI

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) informou a essa coluna – há duas semanas – que não havia assinado a CPI do Lava Toga, fortalecendo com um “de jeito nenhum”.

*** Mesmo assim o nome dela aparecia entre os 27 senadores que haviam assinado. Ontem ela confirmou que foi um equívoco.

Marketing político

O Partido dos Trabalhadores, a partir de outubro, estará contratando marketing político, com assessoria política, mídia digital e de comunicação, para inicia o trabalho de candidatura a prefeito de Aracaju.

*** Essa é a prioridade do partido e o novo Diretório Nacional vem dentro desse contexto.

*** PT tem fundo partidário, tem recurso, tem tempo de televisão e não há como negar que o partido tem a maior militância ativa do momento, mesmo com as diversidades.

PT sem espaço

O prefeito Edvaldo Nogueira, de Aracaju, é candidato à reeleição, a vice está reservada ao PSD, a indicação vai ser feita pelo deputado estadual Fábio Mitidieri.

*** O PT fica sem espaço, até mesmo porque há uma contabilidade de que na eleição do ano passado o partido foi contemplado com duas vagas na chapa majoritária de 2018,

*** Nessa hora seria para o PT ceder e ser contemplado novamente em 2022 com mais uma vaga na majoritária, mas o partido PT não concorda.

Sobre telefonema

O senador Rogério Carvalho (PT) disse ontem que usar apenas um telefonema, vazá-lo para a sociedade de forma descontextualizada é ilegal para incriminar um inocente. Referia-se a mensagens do Intercept.

*** – E pior ainda, para enganar uma nação. É um crime contra o Brasil e o povo brasileiro!

Opinião de Jerônimo

O ex-prefeito de Lagarto, Jerônimo Reis, que está de viagem, opinou ontem sobre o desabafo de Valmir Monteiro, dia 7 de setembro: “Ele deveria silenciar e dar a volta por cima, esperando a decisão final da Justiça”.

*** Já a prefeita Hilda Ribeiro deveria tê-lo convidado para subir ao palanque e registrar sua presença. Seria um “tapa de luva”.

Não tem conversa

Jerônimo Reis desmentiu que esteja conversando com o prefeito afastado Valmir Monteiro e reafirma que o grupo político que integra terá candidatura própria a prefeito de Lagarto.

*** Acusou Gustinho Ribeiro de manter uma equipe de pessoas que fica escrevendo mentiras nas redes sociais sem qualquer cabimento.

Encontro político

No encontro político que o PRB realiza no sertão, dia 20, vai apresentar sete pré-candidatos a prefeito naquela região. Será na cidade de Glória.

*** Dia 19 também terá encontro em Aracaju, com membros do Diretório Nacional.

Com autorização

Não foi possível acontecer ontem, mas deputado Gilmar Carvalho (PSC) dará entrada ainda hoje à ação no TRE-SE pedindo desfiliação para disputar a Prefeitura de Aracaju por outra legenda.

*** Mas uma coisa é certa: só deixará o PSC se a Justiça Eleitoral autorizar.

JB em Curitiba

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) participou da Vigília Lula Livre, com grupos da Bahia, Ceará e Rio de Janeiro: “vim trazer um abraço solidário ao meu presidente Lula”, disse.

*** Em Curitiba, JB almoçou em casa do também ex-governador e ex-senador do Paraná, “meu velho amigo Roberto Requião, também companheiro do MDB”.

Um bom bate papo

Muito risco – O MDB vai promover algumas ações para fortalecer a legenda em Sergipe. Há risco de um esvaziamento do partido no Estado.

Tem prefeitos – Além da saída de dois deputado estaduais do partido, chega informação de que alguns prefeitos também podem deixar o MDB.

Pela estatura – Já o DEM está se fortalecendo em razão da estatura que tem em Brasília e da força junto às decisões do Governo Federal.

PT unido – O Partido dos Trabalhadores deu demonstração de que pode marchar unido no próximo pleito. Aparentemente não há divergências sobre candidatura própria.

Poder impactante – Ricardo Marques ensina que as palavras têm um poder impactante. Elas podem fortalecer a sua influência e transformar consideravelmente a sua vida?

Sobre mudança – O prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) evitar falar sobre mudança de partido. Não passa qualquer informação sobre isso neste momento.

Uso de tornozeleira – Projeto que chega ao Senado Federal obriga preso por crime violento ou hediondo a usar tornozeleira no ‘saidão’.

Quer ditadura – Para o filho do presidente, pelas vias democráticas, “a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos”.

Facada em dúvida – Lula diz que país “pariu coisa chamada Bolsonaro” e põe facada em dúvida, mesmo com o tratamento médico que está se submetendo.