CONBASF VISITA EMPRESAS E ACOMPANHA PROCESSOS DE COMPOSTAGEM EM RECIFE-PE

10/09/19 - 05:05:18

A equipe do departamento técnico do Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco (CONBASF), composta pelos engenheiros Agrônomo Frankilin Modesto; e Civil, Gilvando Costa, juntamente com o superintendente Mário Rosa Albuquerque e o engenheiro Ambiental Alisson Oliveira, da Prefeitura Municipal de Capela, visitaram a empresa Lógica Ambiental, em Recife/PE, que atua na área de saneamento ambiental e esgotamento sanitário, beneficiando efluentes sanitários e compostagem de resíduos orgânicos.

A empresaria Andréia Cantarelli recebeu a equipe na unidade para visita às instalações da empresa, acompanhando todo o processo da compostagem, desde a chegada dos efluentes e resíduos orgânicos até o final do processo, onde se obtém o composto orgânico.

Ainda durante a passagem por Recife, o CONBASF visitou a Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana (EMURB), vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos da Prefeitura do Recife, responsável pela manutenção, conservação, implantação da rede de drenagem e execução da pavimentação. A equipe visitou o parque de compostagem para observar o processo realizado com os restos de podas das árvores nas praças e avenidas da cidade, além da confecção das leiras – pilhas alongadas de matéria orgânica ou restos biodegradáveis.

Segundo Mário Albuquerque, o CONBASF encontra-se em processo de implantação de Unidades Regionais de Compostagem e a viagem contribuiu “para o conhecimento sobre o funcionamento das empresas e o estabelecimento de parcerias por meio de contrato de consultoria e assessoramento com a Lógica Ambiental, uma vez que os processos serão bastante semelhantes, e a empresa ser uma das únicas instaladas no Nordeste com grande experiência na sua área de atuação”, explicou.

Ascom/CONBASF