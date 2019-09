Conferência Municipal de Assistência Social de Aracaju acontece na quinta-feira, 12

10/09/19 - 06:00:24

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em parceria com a Secretaria Municipal da Assistência Social da Prefeitura de Aracaju, promove, na próxima quinta-feira, dia 12, a partir das 7h30, no Oratório de Bebé, a XII Conferência Municipal de Assistência Social.

Com o tema “Assistência Social: Direito do Povo, com Financiamento Público e Participação Social”, o evento reunirá usuários e profissionais que atuam no Sistema Único de Assistência Social (Suas) da capital sergipana, pesquisadores, professores e estudantes da área.

Em sua 12ª edição, a Conferência Municipal objetiva fomentar o debate acerca dos avanços e desafios das políticas públicas da Assistência Social de Aracaju e também apresentar novas propostas que garantam o fortalecimento da rede socioassistencial do município.

A presidente do CMAS e representante do Coletivo de Usuários do Suas, Maria José Vasconcelos, reforçou a necessidade de uma maior participação dos representantes da sociedade civil na conferência. “Espero que possamos contar com uma maior participação da sociedade civil em meio as nossas discussões. Queremos fazer com que os representantes das entidades do terceiro setor entendam o momento político que estamos vivenciando e enxerguem o Suas como uma política de direitos financiada pelo poder público. Entendo que esse evento será muito importante para que possamos dialogar e tentarmos encontrar alternativas que fortaleçam o trabalho já desenvolvido. E, sem dúvida, as instituições da sociedade civil são peças fundamentais neste processo”, observa.

O secretário municipal da Assistência Social, Antônio Bittencourt, enxerga a realização do evento como uma oportunidade para avaliar o serviço ofertado pela gestão municipal. “Aracaju vem cumprindo com o seu dever no que se refere à política de assistência social. Em 2018, por exemplo, quase 130 mil pessoas foram atendidas pelos nossos Centros de Referência de Assistência Social. A cobertura socioassistencial da nossa cidade é considerada ampla, se compararmos com outras capitais do Nordeste, a exemplo de Salvador e Recife. Os nossos serviços têm como objetivo fazer com que as famílias atendidas saiam da situação de vulnerabilidade social, empoderem-se, garantam os seus direitos e sejam, cada vez mais, autônomas. O encontro será fundamental para que possamos avaliar o nosso trabalho, conhecer as ideias propostas e ver o que podemos implementar nos nossos serviços”, avaliou.

Confira a programação:

07h30 Credenciamento

08h Apresentação Cultural

08h30 Mesa de Abertura

09h Leitura e aprovação do Regimento Interno

Coordenação: Maria José Carvalho e Yolanda Oliveira

09h30 Palestra: Assistência Social: Direito do Povo, com Financiamento Público e Participação Social”

Palestrante: Cristiane Ferreira de Oliveira (Assistente Social – Técnica do Suas)

Coordenação: Maria José Carvalho

10h Plenária Final – Aprovação das propostas

Coordenação: Maria José Carvalho

11h30 Escolha dos delegados para a XIII Conferência Estadual

12h Coffee Break

13h Encerramento

Fonte assessoria