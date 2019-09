Correios abre concurso para escolha do Selo de Natal 2019

10/09/19 - 09:02:48

Estão abertas as inscrições para o concurso “Selo Postal Natal 2019”, promovido pelos Correios, para selecionar a arte da emissão especial deste ano. ​Os interessados estão convidados a usar toda sua criatividade em um trabalho autoral, usando elementos da temática de Natal. As informações completas constam no regulamento do concurso, disponível no Blog da Filatelia.

O autor do selo vencedor receberá um prêmio no valor de R$ 3 mil, além de ter seu nome eternizado em selo postal, uma peça de alcance internacional. As inscrições devem ser realizadas única e exclusivamente pelo e-mail [email protected] , até às 12h de 30 de setembro de 2019. A divulgação do resultado está prevista para o dia 10 de outubro de 2019.