Deu Edvaldo no PT

10/09/19 - 08:07:19

O resultado das eleições dos novos dirigentes do PT soou como música nos ouvidos do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB). Para alegria do comunista, a corrente petista favorável a uma candidatura própria na capital foi fragorosamente derrotada pelo grupo simpático a Edvaldo. É verdade que o pleito de 2020 ainda está distante, porém a candidatura própria do PT ficou mais difícil depois da reeleição do deputado federal João Daniel para a presidência do PT estadual e da derrota da tendência Articulação de Esquerda em Aracaju. Caso não reformulem o projeto para conquistar o comando da capital, os radicais do PT poderão repetir 2016, quando nadaram, nadaram e morreram na praia. Aff Maria!

CPI difícil

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) jogou um balde de água gelada no desejo do colega Alessandro Vieira (Cidadania) de investigar magistrados. A pedido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), a sergipana retirou a assinatura do requerimento que propõe a abertura da CPI da Toga. Não fosse esse percalço sofrido por Alessandro, Alcolumbre também jura que a Constituição proíbe o Congresso de investigar o Judiciário. Homem, vôte!

Há vagas

Para quem interessar possa: estão abertas as vagas de procurador-chefe do Ministério Público Federal em Sergipe e de seu respectivo substituto. Para concorrer às duas importantes funções não basta ser integrante do MPF. É fundamental rezar na cartilha do inquilino do Palácio do Planalto e dizer amém à “rainha” Augusto Aras, escolhido pelo capitão de pijama para chefiar a Procuradoria Geral da República. Crendeuspai!

Atrás de parceria

O governador Belivaldo Chagas (PSB) avionará à Europa em novembro. Vai, em comitiva com os outros governadores do Nordeste, tentar atrair investidores para a região. A ideia dos líderes nordestinos é mostrar ao mundo que existem outros Brasis além do Brasil de Jair Bolsonaro (PSL). Belivaldo, particularmente, pretende convencer empresários franceses a investirem na exploração do gás existente na costa sergipana. Então, tá!

Por fora

Pesquisa constatou que 25% dos consultados – um em cada quatro – ignoram que pagam impostos no seu dia a dia, contra 73% que sabem estar pagando algum tipo de imposto. Dentre os 73% que afirmam pagar algum tributo, 69% destacaram os municipais, como IPTU e taxas de iluminação e de lixo; 54% citaram impostos indiretos sobre serviços e produtos; 39% salientaram os estaduais; e 17% lembraram dos federais, como o Imposto de Renda. Misericórdia!

Lula livre

E o ex-governador Jackson Barreto (MDB) deu com os costados em Curitiba. Foi participar da Vigília Lula livre, juntamente com grupos da Bahia, Ceará e do Rio de Janeiro. “Vim trazer meu abraço solidário ao presidente Lula”, revelou. Após o compromisso na porta da Polícia Federal, onde o petista está preso, JB almoçou com o ex-governador do Paraná, Roberto Requião, seu velho amigo do MDB autêntico. Marminino!

Novos sergipanos

O Cidadania fez festa na Assembleia para homenagear os ilustres filiados Alessandro Vieira e Emerson Ferreira. Nascidos, respectivamente, no Rio Grande do Sul e em Alagoas, o senador e o médico receberam do Legislativo títulos de cidadania sergipana. As homenagens foram sugeridas pela deputada estadual Kitty Lima (Cidadania). Lideranças políticas, autoridades, amigos e familiares dos novos filhos de Sergipe prestigiaram a concorrida sessão solene. Ah, bom!

Sob nova direção

Quando fevereiro chegar, a empresa espanhola Aena assumirá em definitivo o Aeroporto de Aracaju. Segundo Santiago Yus Sáenz de Cenzano, diretor geral do grupo, até lá, o nosso campinho de pouso continuará administrado pela Infraero. Vencedora do leilão para comandar o aeroporto sergipano pelos próximos 30 anos, a empresa Aena dirige 46 aeroportos na Espanha. Vixe!

Medo de cemitério

Desde a novela global “O Bem Amado”, há mais de quatro décadas, nenhum prefeito se dispôs a construir cemitério em Aracaju. Temem repetir a saga do personagem central da trama, Odorico Paraguaçu, que foi o primeiro defunto sepultado no cemitério feito por ele na imaginária Sucupira. O último campo santo edificado na capital foi o Colina da Saudade, em 2003, e assim mesmo pela iniciativa privada. O superlotado cemitério São João Batista foi construído na década de 60, pelo então prefeito da capital, Conrado de Araújo. Já faz muito tempo, né?

MPB proibida

Acostumados a viajarem ouvindo a boa música popular brasileira, estudantes da rede estadual agora só escutam o barulho do motor a diesel. É que o motorista do novo ônibus, fretado pelo Estado para transportar a galera de Poço Redondo a Glória, não tolera Caetano, Gil, Cazuza e muito menos Raul Seixas, “o diabo em pessoa”. Evangélico de carteirinha, o chofer só permite no som do buzu cânticos protestantes, de preferência da Igreja Universal do Reino de Deus. Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Diário da Manhã, em 27 de janeiro de 1916.