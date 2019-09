Dr. Émerson e senador Alessandro reconhecidos como sergipanos

10/09/19 - 05:21:04

A Sessão Especial desta segunda-feira, 9 concedeu Títulos de Cidadania Sergipana ao senador por Sergipe, o delegado Alessandro Vieira (Cidadania) e ao ex-vereador por Aracaju, o professor-doutor Émerson Ferreira da Costa (Cidadania). A propositura é de autoria da deputada Kitty Lima (Cidadania).

Alessandro Vieira nasceu no município de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. É policial civil, formado em Direito pela Universidade Tiradentes (UNit) e esteve à frente da Superintendência da Polícia Civil em Sergipe por um período de 14 meses, tendo implantado uma política dura de combate à corrupção, com prisões e indiciamentos de políticos e grandes empresários, além da recuperação de ativos.

Casado e com três filhos, Alessandro Vieira é delegado de polícia com 17 anos de carreira e atuação em áreas como proteção às minorias, combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e repressão a homicídios.

Dr. Émerson Ferreira nasceu em Traipu (Alagoas); antes de se formar em Medicina, foi taxista, trabalhou na TV Sergipe, na Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e na Universidade Federal de Sergipe. Mesmo aposentado, continua como professor voluntário do Serviço de Dermatologia da UFS. Casado com Núzia Campos Costa, tem 10 filhos, sendo seis biológicos e quatro adotivos, além de 17 netos.

Homenagens

Segundo a deputada Kitty Lima, o momento é muito especial porque os homenageados são iluminados.

“Eu tenho os dois como referências e só tenho a agradecer e ratificar o que o senador Alessandro Vieira e Dr. Émerson são para Sergipe. O nosso senador já é considerado sergipano e isso pode ser constatado pela ações que vem desenvolvendo em prol do povo de Sergipe, atuando bem e fazendo de tudo para que a gente tenha cada vez mais orgulho do nosso estado. Dr. Emerson foi o responsável por eu estar aqui hoje na política; é um homem de caráter ímpar, que fez história na política de atuação também de forma honesta”, afirma.

Para o governador Belivaldo Chagas, o reconhecimento da Alese ao senador Alessandro Vieira e ao médico Émerson Ferreira, é muito positivo. “É a Assembleia Legislativa efetivando o que cada um já faz, tanto Dr. Émerson na área da Medicina, já foi vereador e Dr. Alessandro, que escolheu Sergipe e já foi delegado de polícia, ambos têm o reconhecimento da sociedade sergipana. A Assembleia num bom momento concede o Título de Cidadão Sergipano, numa iniciativa da deputada Kitty Lima, esse reconhecimento é mais do que merecido aos dois agora filhos ilustres de Sergipe”, afirma.

O prefeito Edvaldo Nogueira disse ser um momento de muita alegria. “Muita felicidade em poder ter dois homens públicos com importantes serviços prestados à sociedade, deixarem de ser sergipanos de direito apenas para serem a partir de agora, de fato e é importante porque a família sergipana aumenta”, entende.

O presidente da Assembleia parabenizou os homenageados destacando ser admirador do senador Alessandro Vieira e do Dr. Émerson.

Novos sergipanos

Dr. Émerson Ferreira disse ser uma satisfação que é constituída por um misto de honra e de consagração da sensação de pertencimento. “Aquilo que meu coração adotou quando eu ainda era criança na cidade de Propriá que é a minha porta para o mundo, momentos como esse só vem consagrar tudo isso. Meu coração já vinha adotado Sergipe desde a minha infância. Agradeço a Kitty Lima e a todos os deputados pela unanimidade. Sou Cidadão Propiaense, Cidadão de Lagarto, Cidadão de Aracaju e agora Cidadão Sergipano”, comemora.

E o senador Alessandro Vieira também se mostrou agradecido. “É uma gratidão muito grande por tudo o que Sergipe me deu e espero que no futuro a gente possa devolver isso cada vez mais. Esse estado precisa de esperança, o Brasil precisa de esperança, cada um nós, pois o povo sem alma não resiste, é dominado, se destrói e é a prática que motiva a esperança de verdade e tem condições de resgatar este estado, esta cidade e este país. Pra isso é preciso encontrar nas pessoas comuns, nas famílias, os exemplos de verdade que mobilizam o Brasil e eles são muitos”, enfatiza.

Mesa

A Mesa foi composta pelo presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB), a deputada Kitty Lima, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (MDB), o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Osório da Silva Ramos, o comandante do 28º Batalhão de Caçadores, José Fernandes Carneiro dos Santos Filho, o procurador-geral do Ministério Público Estadual, Eduardo D’Ávila e o sub-defensor público geral da Defensoria Pública de Sergipe, Vinicius Menezes.

No plenário, o deputado Zezinho Guimarães (MDB), o deputado Garibalde Mendonça (MDB), o deputado Georgeo Passos (Cidadania), o deputado Luciano Pimentel (PSB), o deputado Adailton Martins (PSB), a deputada Janier Mota (PL), a deputada Maria Mendonça (PSDB), a deputada Diná Almeida (PODE), além de familiares e outras autoridades a exemplo dos vereadores Américo de Deus (Cidadania), Emília Corrêa (Patriota) e Américo de Deus (Cidadania). Nas galerias, amigos dos homenageados.

Na tribuna, a cantora sergipana Amorosa, emocionou cantando o Hino Nacional Brasileiro.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza – Rede Alese