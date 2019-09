Edvaldo recebe jogadores do Confiança: “vitória de Aracaju”

10/09/19 - 15:32:22

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu os jogadores do Confiança, a comissão técnica e a diretoria do time, na sede da Prefeitura de Aracaju, na manhã desta terça-feira, 10, para parabenizá-los pelo acesso à Serie B do Campeonato Brasileiro de 2020. O clube de Aracaju garantiu esta conquista no último sábado, 7, no jogo contra o Ypiranga, no Rio Grande do Sul. Através de um convênio com a Federação Sergipana de Futebol, a Prefeitura de Aracaju patrocinou, nos últimos dois anos, o Confiança e o Sergipe.

“Este é um momento muito importante. Nós, aracajuanos, estamos muito felizes pela vitória do Confiança ao acessar a Série B do Campeonato Brasileiro. Este é um sonho que os aracajuanos e sergipanos sempre acalentaram que um time da cidade, do estado, pudesse alcançar esse feito. Como prefeito de Aracaju, eu fiz questão de receber os jogadores para agradecer em nome da população, pois o impacto deste acesso será grande e positivo para a cidade. O Confiança representa todos nós. A vitória do confiança é a vitória de Aracaju”, afirmou o prefeito.

Edvaldo destacou que a chegada do Confiança à Serie B movimentará a economia de Aracaju. “A presença de um time do Estado na série B vai ajudar a economia, a divulgação da cidade, o turismo, porque durante um ano, teremos jogos aqui com times de outros estados, com cobertura de canais esportivos e nossa cidade ficará ainda mais conhecida. Por isso, a Prefeitura deu a sua colaboração, com o convênio através da Federação, contribuindo para que o Confiança pudesse cumprir esse papel. Todos nós, a partir de agora, vamos torcer pelo Confiança, para que continue na série B e, no futuro, alcance a Série A”, declarou Edvaldo, que no domingo, 8, recepcionou o time no aeroporto.

Em nome do Confiança, o presidente do time, Hyago França, agradeceu o apoio dado pela Prefeitura. “A gente agradece a Prefeitura de Aracaju, em nome do prefeito Edvaldo, pelo apoio ao clube. Um apoio que vem desde o ano passado e não somente neste, em que o Confiança subiu. O prefeito reconheceu a importância da vitória do Confiança que trará mais visibilidade para nossa capital. Esse acesso é importante não somente para a torcida, mas para o estado como um todo. Agradecemos todos os parceiros que estiveram presentes e a Prefeitura de Aracaju, especialmente”, disse.

Para o presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas, o convênio com a Prefeitura demonstra um respeito da gestão municipal com o esporte, além de ser uma ação de inclusão social. “O convênio que temos entre Prefeitura e Federação não visa, tão somente, patrocinar os clubes da capital, mas demonstra a responsabilidade da inclusão social. O prefeito tem essa preocupação com a população aracajuana, especialmente os menos favorecidos, e dentro do convênio temos a oportunidade de praticar essa inclusão, levando a garotada das escolas públicas do município para os estádios, com o propósito de conhecer esses lugares, pela primeira vez, e assistir jogos das equipes da capital. É uma política emocionante que a Prefeitura tem mantido nos dois últimos anos”, reconheceu.

Por Valter Lima

Foto Ana Licia Menezes