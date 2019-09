Escola do Legislativo da CMA realizará curso sobre economia do setor público

10/09/19 - 17:10:38

A Escola do Legislativo Professora Neuzice Barreto de Lima, da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), irá realizar o curso “Economia do Setor Público e Regulação”. O curso será realizado entre os dias 16 e 20 de setembro de 2019, sempre das 14h às 18h, na sede da Escola do Legislativo – localizada na Avenida Murilo Dantas, nº 881, Galeria Farol Center, Bairro Farolândia.

As atividades serão ministradas pelo prof. Marco Antônio Jorge. As inscrições estão abertas e são gratuitas, e podem ser feitas pelo e-mail [email protected] Os interessados devem passar nome completo, CPF, e-mail e telefone.

Para mais informações, entrar em contato com a Escola do Legislativo pelo mesmo e-mail das inscrições, ou pelo telefone (79) 98878-9251 e pelo Instagram @escoladolegislativocma .

por Eduardo Costa e Danilo Cardoso