Faculdade Uninassau em Aracaju sedia Mostra Corpo Humano

10/09/19 - 17:03:54

Exposição foi organizada por alunos do curso de Fisioterapia e contou com sarau cultural

Por: Suzy Guimarães

A exposição Mostra Corpo Humano foi apresentada na última terça-feira na Faculdade UNINASSAU Aracaju. As peças, que foram confeccionadas pelos alunos do 4º período de Fisioterapia da Instituição, estiveram expostas no hall do prédio. A atividade integrou o trabalho desenvolvido durante o curso, que visa a construção e a aplicação do conhecimento do aluno sobre anatomia e fisiologia, utilizando a criatividade e a explanação do conteúdo aprendido em sala de aula.

À noite, o evento teve continuidade com um momento cultural. O coordenador do curso de Fisioterapia da Instituição, Paulo Autran, ressaltou que o fato dos alunos terem confeccionado e preparado as peças foi um momento importante para a aprendizagem. “Estamos desenvolvendo essa e outras atividades no curso e quando incentivamos esses eventos, levamos conhecimento científico para toda a comunidade acadêmica e sociedade em geral”, observou.

O evento contou com um Sarau de Voz e Violão, onde os alunos puderam expor seus talentos artísticos. O evento foi coordenado pela professora da UNINASSAU Aracaju, Mayara Alves.

Foto assessoria